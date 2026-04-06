Oggi, 6 aprile, L’Aquila commemora le 309 vittime del terremoto del 2009

Oggi, 6 aprile, L’Aquila commemora le 309 vittime del terremoto del 2009

Oggi, 6 aprile, L’Aquila commemora le 309 vittime del terremoto del 2009 Photo Credit: ANSA/FABIO IULIANO

Sergio Gadda

06 aprile 2026, ore 08:00

La scossa di magnitudo 6.3 registrata ore alle 3:32 nella notte tra il 5 e 6 aprile 2009 provocò 309 vittime, ogni anno la città ricorda quel tragico evento

Alle ore 3:32 del 6 aprile 2009 una scossa di terremoto di magnitudo di magnitudo 6,3 colpì L'Aquila, provocando 309 morti, circa 1.600 feriti di cui 200 gravissimi e circa 65.000 sfollati. Decine di persone vennero estratte vive dalle macerie, anche dopo molte ore dalla scossa. Il terremoto fu avvertito in tutto il Centro Italia, fino a Napoli, provocando anche panico tra la popolazione. Molta gente si riversò in strada per la paura. La regione più colpita fu l'Abruzzo, seguita dal Lazio. Lievi danni si riscontrarono anche nella zona di Ascoli Piceno, nelle Marche.


Le commemorazioni

A 17 anni da quel tragico evento, la città dell’Aquila ricorda quella drammatica notte. Questa mattina, lunedì 6 aprile, alle ore 9:30 una corona di fiori sarà deposta all'angelo di legno di fronte la Casa dello Studente. Il luogo simbolo di questa tragedia. Saranno due dipendenti degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila a deporre i fiori a ricordo di Antonietta Centofanti. Alle ore 10, presso la Chiesa delle Anime Sante in Piazza Duomo, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio delle vittime, officiata dall'arcivescovo metropolita dell'Aquila, Mons. Antonio D'Angelo e subito dopo, alle 11:30, la basilica di Santa Maria di Collemaggio ospiterà, invece, un momento di memoria e riflessione attraverso una drammaturgia essenziale, con la partecipazione della Cappella musicale pontificia sistina. La voce narrante sarà quella di Daniele Pecci, la direzione artistica del maestro Leonardo De Amicis. Le commemorazioni proseguiranno alle ore 17, al teatro del Centro servizi anziani dell'Aquila, dove è previsto il concerto ''Musica che unisce: quando la musica ricuce ciò che il tempo non cancella'', con protagonista l'Orchestra Jazz che Vorrei L'Aquila.


Le commemorazioni di ieri

In realtà le commemorazioni delle 309 vittime del terremoto che colpì L'Aquila nel 2009, sono cominciate ieri al crepuscolo con l’accensione del faro azzurro nel cortile di Palazzo Margherita, in serata poi si è svolto un momento di raccoglimento accompagnato dalle note dei Solisti Aquilani. Al Parco della Memoria è stato acceso il braciere cui è seguila la lettura dei nomi dei 309 angeli e da riflessioni condivise. Quindi la deposizione di fiori in corrispondenza dei nomi incisi sulla fontana del Parco, in un gesto collettivo di memoria.


Argomenti

terremoto
L'Aquila

Gli ultimi articoli di Sergio Gadda

Mostra tutti
  • A Sestri Levante (Ge) è vietato arrampicarsi sugli alberi, lo ha deciso il comune

    A Sestri Levante (Ge) è vietato arrampicarsi sugli alberi, lo ha deciso il comune

  • I riti della Pasqua Cattolica, alla Via Crucis al Colosseo, il Papa porta la Croce di legno per tutte le 14 stazioni

    I riti della Pasqua Cattolica, alla Via Crucis al Colosseo, il Papa porta la Croce di legno per tutte le 14 stazioni

  • Sarà una Pasqua di rialzo dei prezzi, ma gli italiani non rinunciano a viaggi, ristorante e dolci tipici

    Sarà una Pasqua di rialzo dei prezzi, ma gli italiani non rinunciano a viaggi, ristorante e dolci tipici

  • L’aggressione di Trescore Balneario (Bg), l’insegnante ferita dimessa dall'ospedale, in una lettera la sua esperienza

    L’aggressione di Trescore Balneario (Bg), l’insegnante ferita dimessa dall'ospedale, in una lettera la sua esperienza

  • L’uomo torna sulla Luna, gli astronauti di Artemis sono pronti per una missione epica

    L’uomo torna sulla Luna, gli astronauti di Artemis sono pronti per una missione epica

  • Sinner batte il ceco Jiri Lehecka 6-4, 6-4 e vince il Master 1000 di Miami, Errani-Paolini sconfitte in finale

    Sinner batte il ceco Jiri Lehecka 6-4, 6-4 e vince il Master 1000 di Miami, Errani-Paolini sconfitte in finale

  • Maturità: arriva l'ordinanza del Ministro Valditara, l’orale sarà una riflessione sul percorso scolastico

    Maturità: arriva l'ordinanza del Ministro Valditara, l’orale sarà una riflessione sul percorso scolastico

  • Jorge Martin ha vinto la gara sprint di Austin, domani Di Giannantonio parte in pole

    Jorge Martin ha vinto la gara sprint di Austin, domani Di Giannantonio parte in pole

  • Sarà Sinner-Lehecka la finale del Torneo di Miami

    Sarà Sinner-Lehecka la finale del Torneo di Miami

  • La Pasqua si avvicina, la sorpresa delle uova di cioccolato: più piccole e prezzi maggiori

    La Pasqua si avvicina, la sorpresa delle uova di cioccolato: più piccole e prezzi maggiori

I migliori libri da leggere della settimana, tra “Il patto del re”, “Le sette regole della fiducia”, “La strada per i cuori teneri” e “Watermoon”

I migliori libri da leggere della settimana, tra “Il patto del re”, “Le sette regole della fiducia”, “La strada per i cuori teneri” e “Watermoon”

Una selezione di titoli ricca di varietà, con una buona dose di fantasy che si unisce a interessanti focus su protagonisti dell’era contemporanea e un romanzo che viaggia on the road

Napoli come vuoi, alla scoperta della città tra racconti e illustrazioni, The Napolitaner e Sabrina Efionayi ci portano dietro le quinte del libro

Napoli come vuoi, alla scoperta della città tra racconti e illustrazioni, The Napolitaner e Sabrina Efionayi ci portano dietro le quinte del libro

Voci e immagini si abbracciano, in un’ideale descrizione della città partenopea: oltre i semplici stereotipi, per carpire l’essenza di un luogo ricco di fascino e tradizioni secolari

Addio a Roberto Arditti. Il giornalista si è spento, a 60 anni. Il cordoglio della politica

Addio a Roberto Arditti. Il giornalista si è spento, a 60 anni. Il cordoglio della politica

Nella comunicazione tra media, politica e grandi eventi, Roberto Arditti è stato colto da un infarto, è rimasto attaccato al supporto vitale oltre 24 ore. I suoi organi saranno donati