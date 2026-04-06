Oggi, 6 aprile, L’Aquila commemora le 309 vittime del terremoto del 2009

Alle ore 3:32 del 6 aprile 2009 una scossa di terremoto di magnitudo di magnitudo 6,3 colpì L'Aquila, provocando 309 morti, circa 1.600 feriti di cui 200 gravissimi e circa 65.000 sfollati. Decine di persone vennero estratte vive dalle macerie, anche dopo molte ore dalla scossa. Il terremoto fu avvertito in tutto il Centro Italia, fino a Napoli, provocando anche panico tra la popolazione. Molta gente si riversò in strada per la paura. La regione più colpita fu l'Abruzzo, seguita dal Lazio. Lievi danni si riscontrarono anche nella zona di Ascoli Piceno, nelle Marche.





Le commemorazioni

A 17 anni da quel tragico evento, la città dell’Aquila ricorda quella drammatica notte. Questa mattina, lunedì 6 aprile, alle ore 9:30 una corona di fiori sarà deposta all'angelo di legno di fronte la Casa dello Studente. Il luogo simbolo di questa tragedia. Saranno due dipendenti degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila a deporre i fiori a ricordo di Antonietta Centofanti. Alle ore 10, presso la Chiesa delle Anime Sante in Piazza Duomo, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio delle vittime, officiata dall'arcivescovo metropolita dell'Aquila, Mons. Antonio D'Angelo e subito dopo, alle 11:30, la basilica di Santa Maria di Collemaggio ospiterà, invece, un momento di memoria e riflessione attraverso una drammaturgia essenziale, con la partecipazione della Cappella musicale pontificia sistina. La voce narrante sarà quella di Daniele Pecci, la direzione artistica del maestro Leonardo De Amicis. Le commemorazioni proseguiranno alle ore 17, al teatro del Centro servizi anziani dell'Aquila, dove è previsto il concerto ''Musica che unisce: quando la musica ricuce ciò che il tempo non cancella'', con protagonista l'Orchestra Jazz che Vorrei L'Aquila.





Le commemorazioni di ieri

In realtà le commemorazioni delle 309 vittime del terremoto che colpì L'Aquila nel 2009, sono cominciate ieri al crepuscolo con l’accensione del faro azzurro nel cortile di Palazzo Margherita, in serata poi si è svolto un momento di raccoglimento accompagnato dalle note dei Solisti Aquilani. Al Parco della Memoria è stato acceso il braciere cui è seguila la lettura dei nomi dei 309 angeli e da riflessioni condivise. Quindi la deposizione di fiori in corrispondenza dei nomi incisi sulla fontana del Parco, in un gesto collettivo di memoria.



