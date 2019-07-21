Oggi debutta la Juventus di Maurizio Sarri, De Ligt gioca

Redazione Web

21 luglio 2019, ore 09:00

A Singapore va in scena l'amichevole estiva contro il Tottenham, reduce dalla finale dell'ultima Champions

La Juventus sbarca sul pianeta Sarri, al debutto sulla panchina bianconera nell'amichevole che oggi alle 13.30 (ora italiana) a Singapore inaugura la tournée asiatica targata Jeep. De Ligt gioca, almeno per uno spezzone, come pure Cristiano Ronaldo, che partirà dalla sinistra. E, finché la società non prenderà altre decisioni, Higuain è "al 100% nei programmi".  Il Tottenham finalista dell'ultima Champions è un avversario tosto, "più avanti per condizione fisica" ha osservato Sarri, "e conoscenza tattica". Sarà dunque "una partita brutta", prevede l'ex Chelsea, che chiede alla sua nuova squadra di scendere in campo "con la giusta mentalità". Perché quello che conta, per il momento, è divertirsi. "Io voglio giocare un certo tipo di calcio, mi voglio divertire e penso che chi si diverte riesce a dare di più", è la filosofia del tecnico bianconero. Una settimana di allenamenti è troppo poco per pensare di vedere già la sua mano sul gioco di Bonucci e compagni.                                      

