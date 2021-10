Oggi è la Giornata Mondiale degli Animali: la ricorrenza coincide con la festa di San Francesco d'Assisi

Oggi si festeggia la Giornata Mondiale degli animali: la ricorrenza coincide con la festa di Francesco d’Assisi, santo protettore degli animali e patrono d’Italia. La missione della giornata è “Aumentare lo status degli animali al fine di migliorare gli standard di benessere in tutto il mondo”, obiettivo che si confida di raggiungere attraverso una serie di iniziative sparse per il globo.





LA 90ESIMA EDIZIONE DEL WORLD ANIMAL DAY

Con il 2021 il World Animal Day giunge alla sua 90esima edizione. La giornata fu istituita nel 1925 da Heinrich Zimmermann, scrittore tedesco che per anni si mobilitò affinché il giorno fosse riconosciuto a livello mondiale. Accadde nel 1931, anno in cui fu tra l’altro stabilito che la ricorrenza dovesse coincidere con la festa di San Francesco. In origine, lo scopo era accendere i riflettori sulle specie in via d’estinzione: con il passare del tempo però la Giornata ha assunto connotati sempre più ampi. La Giornata Mondiale degli animali, infatti, punta a sensibilizzare verso il rispetto e la tutela di tutte le specie – particolare attenzione rimane a quelle più a rischio: si concentra dunque sulla lotta contro i maltrattamenti e l’abbandono degli animali e la salvaguardia delle specie messe a rischio da comportamenti umani o mutamenti climatici. “Viene celebrata in modi diversi in ogni paese, a prescindere da nazionalità, religione o ideologia politica. Attraverso la sensibilizzazione e l’educazione, possiamo creare in un mondo in cui gli animali siano riconosciuti come esseri senzienti il cui benessere deve essere sempre tutelato”, si legge sul sito web del World Animal Day.