Oggi le nomine dei direttori Rai, per la prima volta due donne alla guida del TG 1 e di Rai Sport

IRA A 5 STELLE

Il giro di nomine della Rai come da tradizione accende polemiche. Ogni volta si ripete che il sistema va cambiato e che bisogna staccare la tv di stato dall’egemonia dei partiti. Ma la storia non cambia. Questa volta ad alzare la voce è il MoVimento 5 Stelle, che non ha alcun suo “rappresentante” alla guida delle testate giornalistiche del servizio pubblico. Fino a ieri c’era Giuseppe Carboni, al TG Uno: la sua rimozione non è stata compensata. Infuriato, Giuseppe Conte ha annunciato che il MoVimento 5 Stelle non manderà più alcun suo esponente alle trasmissioni di approfondimento della Rai. Vedremo se questa posizione verrà confermata o se si troverà un compromesso.

RIFORMARE IL SISTEMA

Sull’argomento è intervenuto anche Roberto Fico, che è il presidente della Camera ma anche un esponente penta stellato. Queste le sue dichiarazioni: “Non entro nel merito delle nomine, ma quello che dico da anni è che dobbiamo affrontare una legge sulla governance, una riforma di sistema sul rapporto fra Parlamento, governo e Rai. E' una legge che ho presentato durante il governo Renzi, ci ho lavorato tanto come presidente della commissione di vigilanza, la legge di oggi non la condivido, invece di parlare di nomine parlerei di legge strutturale. Serve una cultura dell'indipendenza molto più alta, dobbiamo definire una nuova missione per la Rai.”