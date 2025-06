Olimpiadi, a Pechino Francesca Lollobrigida guadagna il bronzo nel pattinaggio di velocità

Ancora una medaglia per l'Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino. È ancora una volta Francesca Lollobrigida ad arricchire il medagliere tricolore, questa volta con un bronzo, ancora una volta dal pattinaggio di velocità. Classe 1991, di Frascati, Lollobrigida aveva già conquistato una medaglia d'argento nella stessa specialità, nella gara dei tremila metri. Stavolta il bronzo arriva dalla finale della mass start, la partenza in linea, femminile. L'azzurra è stata preceduta dall'olandese Irene Schouten, medaglia d'oro, e dalla canadese Ivanie Blondin, medaglia d'argento. Con il suo bronzo, e andando verso la chiusura di questa edizione, l'Italia sale al tredicesimo posto del medagliere olimpico con diciassette medaglie: due d'oro, sette d'argento e otto di bronzo.





Il carattere fa la differenza

"Come ho sempre detto, questa è una gara nella quale può accadere di tutto. Per questo sono contenta. Con diciassette donne nella stessa gara può succedere qualsiasi cosa e l'incertezza rende la prova spettacolare". In queste parole c'è tutta l'emozione di Francesca Lollobrigida dopo la medaglia di bronzo conquistata nel pattinaggio di velocità. "Il mio carattere ha fatto la differenza, questa gara mi ha messo grande pressione. Ho tenuto duro e recuperato nel finale".