Olimpiadi invernali e mondiali di calcio. Ecco i grandi appuntamenti sportivi del 2026

Sono due gli appuntamenti sportivi che si stagliano sul programma sportivo del 2026: le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e i Mondiali di calcio in Stati Uniti, Messico e Canada.

IL MONDO CI GUARDA

Fari puntati sull’Italia per i giochi invernali dal 6 al 22 febbraio; la cerimonia inaugurale andrà in scena a san Siro, le gare si disputeranno a Cortina, Bormio, Livigno, Antrerselva, Milano; la cerimonia di chiusura sarà all’Arena di Verona. Grande attesa per Sofia Goggia, Federica Brignone ci sarà dopo il grave infortunio e questa è già una buona notizia. Speranze anche dallo sci di fondo e dalle altre discipline invernali. Ci sarà attenzione all’evento sportivo ma sarà anche una vetrina importante per il nostro paese.

FORZA AZZURRI

Per i mondiali di calcio l’auspicio più grande è che ci sia l’Italia: decisivi i play off, gli azzurri di Gattuso giocheranno il 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord e speriamo anche il 31 marzo in trasferta contro Galles o Bosnia. I mondiali – in formato extralarge- riempiranno la nostra estate dall’11 giugno al 19 luglio: gara inaugurale a Città del Messico, finale a New York.

RTL 102.5 IN CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE

Il calcio nostrano vivrà una seconda parte di campionato che si annuncia equilibrata, con la sfida tra Inter Milan Napoli Roma e Juventus, la classifica ora le vede tutte in fila indiana. Il 20 gennaio ripartirà la Champions League, e su RTL 102.5 potrete seguire tutte le partite delle squadre italiane in radiocronaca diretta integrale. Impegnate Inter, Juventus, Napoli e Atalanta. E su RTL 102.5 seguiremo in radiocronaca diretta anche il viaggio della Roma in Europa League.



