Olimpiadi Milano-Cortina, giornata senza medaglie per l'Italia Team

SCI ALPINO

Nelle prove veloci femminili lo sci alpinismo regala subito soddisfazioni. Giulia Murada domina la propria batteria e conquista l’accesso alle semifinali con autorevolezza, confermando le buone sensazioni della vigilia. Avanza anche Alba De Silvestro, quarta nella sua serie e capace di gestire al meglio un confronto molto equilibrato. Più amara la prova maschile: Michele Boscacci chiude quinto la propria batteria e non riesce a superare il turno. Nella finale femminile Murada lotta fino all’ultimo e termina con un buon quinto posto, mentre De Silvestro si ferma in semifinale. Resta comunque la sensazione di una squadra competitiva, capace di inserirsi stabilmente tra le migliori.

BOB A QUATTRO

Sul budello ghiacciato del bob arrivano indicazioni molto positive. L’equipaggio guidato da Patrick Baumgartner brilla nelle sessioni di allenamento: terzo tempo nella terza prova, alle spalle degli Stati Uniti di Frankie Del Duca e della Svizzera di Michael Vogt. Nell’ultima discesa di training gli azzurri fanno addirittura segnare il miglior crono, precedendo di pochi centesimi la Germania di Lochner. Nelle quattro prove complessive, tre successi italiani e un terzo posto certificano una condizione eccellente in vista della gara.

COMBINATA NORDICA

Dopo il salto della team sprint la Germania si era portata al comando con la coppia Rydzek-Geiger, davanti a Norvegia e Giappone, mentre l’Italia di Samuel Costa e Aaron Kostner occupava l’undicesima posizione. Nella frazione di fondo gli azzurri rimontano con grinta fino a un ottimo quarto posto finale. L’oro va alla Norvegia, argento alla Finlandia e bronzo all’Austria, ma la prestazione italiana lascia segnali incoraggianti.