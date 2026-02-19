Olimpiadi Milano-Cortina, giornata senza medaglie per l'Italia Team

Tommaso Angelini

19 febbraio 2026, ore 00:00 , agg. alle 23:52

Sci alpinismo, bob e combinata sorridono; curling amaro. Nel pattinaggio Liu d’oro, Di Stefano quinto nei 1500. Giornata intensa tra luci e ombre

SCI ALPINO

Nelle prove veloci femminili lo sci alpinismo regala subito soddisfazioni. Giulia Murada domina la propria batteria e conquista l’accesso alle semifinali con autorevolezza, confermando le buone sensazioni della vigilia. Avanza anche Alba De Silvestro, quarta nella sua serie e capace di gestire al meglio un confronto molto equilibrato. Più amara la prova maschile: Michele Boscacci chiude quinto la propria batteria e non riesce a superare il turno. Nella finale femminile Murada lotta fino all’ultimo e termina con un buon quinto posto, mentre De Silvestro si ferma in semifinale. Resta comunque la sensazione di una squadra competitiva, capace di inserirsi stabilmente tra le migliori.

BOB A QUATTRO

Sul budello ghiacciato del bob arrivano indicazioni molto positive. L’equipaggio guidato da Patrick Baumgartner brilla nelle sessioni di allenamento: terzo tempo nella terza prova, alle spalle degli Stati Uniti di Frankie Del Duca e della Svizzera di Michael Vogt. Nell’ultima discesa di training gli azzurri fanno addirittura segnare il miglior crono, precedendo di pochi centesimi la Germania di Lochner. Nelle quattro prove complessive, tre successi italiani e un terzo posto certificano una condizione eccellente in vista della gara.

COMBINATA NORDICA

Dopo il salto della team sprint la Germania si era portata al comando con la coppia Rydzek-Geiger, davanti a Norvegia e Giappone, mentre l’Italia di Samuel Costa e Aaron Kostner occupava l’undicesima posizione. Nella frazione di fondo gli azzurri rimontano con grinta fino a un ottimo quarto posto finale. L’oro va alla Norvegia, argento alla Finlandia e bronzo all’Austria, ma la prestazione italiana lascia segnali incoraggianti.

CURLING

Giornata complicata per le squadre azzurre sul ghiaccio del curling. Nel torneo maschile l’Italia cede 9-5 alla Svizzera e vede sfumare l’accesso alle semifinali. Anche tra le donne arriva una sconfitta, 7-4 contro la Gran Bretagna, in un match combattuto ma deciso da alcuni errori nei momenti chiave.

PATTINAGGIO

Nei 1500 metri maschili grande prova di Daniele Di Stefano, che chiude quinto con una gara solida e ben gestita. L’oro va al cinese Ning, davanti allo statunitense Jordan Stolz; bronzo all’olandese Nuis.

PATTINAGGIO DI FIGURA

Il titolo femminile incorona l’americana Alysa Liu, autrice di un programma libero impeccabile che le consente di rimontare e conquistare l’oro. Argento per la giapponese Kaori Sakamoto, bronzo per la giovane Ami Nakai. L’azzurra Lara Naki Gutmann chiude quindicesima, pagando soprattutto l’errore nel programma corto. Una giornata variegata, tra certezze e obiettivi ancora da inseguire.

