Olimpiadi: storica medaglia dal canottaggio femminile, Cesarini e Rodini sono oro nel doppio pesi leggeri

Ora le nostre medaglie sono 19, nella sesta giornata ne sono arrivate quattro."Filippo Mondelli era li' sul podio, vicino a noi". Nelle Olimpiadi delle dediche azzurre, Federica Cesarini e Valentina Rodini, oro del canottaggio doppio pesi leggeri, ne hanno una speciale per il loro compagno di squadra azzurro che doveva partecipare ai Giochi ed e' morto a 27 anni per un tumore. La loro vittoria è storica, è la prima medaglia della storia del canotaggio femminile. E’ arrivata per il loro merito, ma l’Olanda a dieci metri dal traguardo sembrava campione. Ma una delle due rematrici ha ceduto, il suo braccio sinistro con il remo è diventato un freno. La coppia azzurra ci ha messo un po' a rendersi conto della vittoria. Nella sesta giornata di gare oltre a quest’oro altre medaglie, un argento 'preso con il cuore', come ha detto lui a fine gara, da Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero, che si sente sulla buona strada per i 1500 e la 10 chilometri di fondo. Bronzo con Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta ancora nel canottaggio, nel doppio pesi leggeri. E arrivato un bronzo anche nella prova del fioretto a squadre donne, che battuto gli Stati Uniti, dopo aver perso in semifinale con la Francia, sprecando un buon vantaggio. E qui si sono scatenate le polemiche, con Elisa di Francisca, olimpionica a Londra che ha criticato il C.T. Cipressa , e la Errigo incerta negli assalti decisivi contro le transalpine.





Paltrinieri e Rodini al di là delle avversità

Il nuotatore sta superando gli effetti di una mononucleosi che lo ha costretto ad interrompere gli allenamenti per un mese. Nelle qualificazioni ha avuto un approccio timoroso. Poi, come per magia, nella finale si è scrollato di dosso ogni dubbio, e solo per pochi centesimi non ha potuto vincere gli 800. Ma questo argento, per Paltrinieri ha comunque un sapore dolce. Anche Valentina Rodini si era dovuta fermare, per una frattura. Ma sono stati più forti anche delle avversità





Le altre gare

La portabandiera Jessica Rossi (119/125) non si è qualificata alla finale del Trap donne, mentre con 121 piattelli colpiti su 125 ce l’ha fatta Silvana Stanco, quinta. Nel Trap maschile invece Mauro De Filippis è uscito allo spareggio per l’ultimo posto in finale. Terza vittoria su tre, con un solo set perso, per l’Italvolley femminile, un buon 3-0 sull’Argentina: le azzurre sono già ai quarti dopo il terzo k.o. della Cina con la Russia. Successo anche per il Settebello, un 12-11 con rimonta emozionante sugli Stati Uniti.





Una prima volta anche per San Marino

C’è una storica medaglia anche per la repubblica del Monte Titano, : e' il bronzo di Alessandra Perilli nella fossa olimpica donne: il suo commento un 'emozione immensa dopo 9 anni sacrifici'.





Ora l’Italia è decima nel medagliere

Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo dopo la sesta giornata: 1) Cina 15 ori, 7 argenti, 9 bronzi; 2) Giappone 15, 4, 6; 3) Stati Uniti 14, 14, 10; 4) Russia (Roc) 8, 11, 9; 5) Australia 8, 2, 10; 6) Gran Bretagna 5, 7, 6; 7) Corea del Sud 4, 3, 5; 8) Francia 3, 5, 3; 9) Germania 3, 3 7; 10) Italia 2, 7, 10.