Olimpiadi, un argento e due bronzi per le azzurre della spada a squadre e del judo e del sollevamento, Pellegrini qualifica storica

Altre tre medaglie ad arricchire il medagliere dell’Italia a Tokyo 2020: il primo bronzo è arrivato nel Judo -63kg femminile con Maria Centracchio che supera Juul Franssen dopo i tre shido collezionati dall'olandese. Tre sanzioni che hanno certificato la sconfitta della Franssen e la medaglia per la ventiseienne di Isernia. Poco dopo è arrivata anche la seconda medaglia di bronzo di giornata, la sesta per gli azzurri in questa olimpiade, grazie alle ragazze della scherma nella specialità della spada a squadre: la squadra azzurra, composta da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio, ha battuto 23-21 le colleghe cinesi nella finalina allungando subito nei primi assalti e gestendo bene il vantaggio acquisito nella seconda parte di gara. Infine, l’argento di Giorgia Bordignon nel sollevamento pesi, categoria 64 kg donne; si tratta della medaglia numero 12 per gli azzurri ai Giochi di Tokyo, la seconda nel sollevamento pesi.





Il nuoto

Nuoto protagonista nella settimana giornata di gare a Tokyo, è storico il risultato ottenuto da Federica Pellegrini nella semifinale dei 200 stile libero: riesce a qualificarsi per la finale con il settimo tempo. Per la Divina è la quinta finale olimpica nella stessa specialità, prima donna a riuscirci, eguagliando il record di Michael Phelps. Quarto posto per Thomas Ceccon nella finale dei 100 dorso che poco dopo è riuscito, insieme a Meressi, a passare il turno delle batterie dei 100 stile libero; volano in finale i ragazzi della staffetta 4x200. A chiudere la giornata del nuoto le batterie del 800 stile libero con l’ingresso in vasca di Gregorio Paltrinieri che si qualifica con l'ultimo tempo in 7’47’’73, riuscendo a centrare l'obiettivo nonostante fosse stato pesantemente debilitato dalla mononucleosi che lo ha colpito poche settimane prima dei Giochi. Eliminato, invece, Gabriele Detti.





Gli altri azzurri

Giornata positiva anche nelle altre discipline per gli azzurri a cominciare dalla pallanuoto con la splendida rimonta del Settebello, nel secondo match con la Grecia. Termina in pareggio 6-6 con gli azzurri che avevano cominciato l'ultimo quarto sotto 2-6. Vince e convince la pallavolo femminile che travolge le avversarie della Turchia per 3 set a 1 ottenendo il secondo successo nel girone B. Nel tennis Camila Giorgi vola ai quarti nel torneo di tennis femminile dopo aver battuto la ceca Karolina Pliskova con un 6-4 6-2.