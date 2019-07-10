Omicidio Ragusa, Cassazione conferma condanna marito

Omicidio Ragusa, Cassazione conferma condanna marito

Omicidio Ragusa, Cassazione conferma condanna marito

Redazione Web

10 luglio 2019, ore 21:36 , agg. alle 00:02

Antonio Logli dovrà scontare 20 anni di carcere in via definitiva per l'omicidio della moglie, scomparsa nel 2012 e mai più ritrovata

E' stata confermata dalla Cassazione la condanna a 20 anni di reclusione per Antonio Logli, accusato dell'omicidio e della distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa, scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua casa di Gello, nel comune di San Giuliano Terme (Pisa) e mai più ritrovata. La Suprema Corte questa sera ha considerato inammissibile il ricorso della difesa dell'imputato e ha reso definitivo il verdetto emesso il 14 maggio 2018 dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze. "Sono disperato". E' quanto avrebbe detto in lacrime Antonio Logli. A riferire le parole di Logli non appena venuto a conoscenza della sentenza della Suprema Corte è stato il suo legale, Roberto Cavani. "Antonio è comunque una persona forte, dobbiamo stargli vicino", ha aggiunto Cavani. I parenti di Roberta Ragusa sono scoppiati in lacrime dopo aver appreso la sentenza della Cassazione. "Finalmente si smetterà di dire che mia cugina era in giro a divertirsi. Mia cugina è morta, lo ha detto anche la Cassazione. Giustizia è fatta", ha detto commossa Maria Ragusa. Logli in tarda serata è entrato nel carcere di Livorno, mentre curiosi e giornalisti lo attendevano a Pisa.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Rigoletto: la magia del melodramma conquista il pubblico areniano

    Rigoletto: la magia del melodramma conquista il pubblico areniano

  • Una donna morta a Milano , investita da una auto rubata, con a bordo quattro ragazzi che dall'aspetto sembrano minorenni

    Una donna morta a Milano , investita da una auto rubata, con a bordo quattro ragazzi che dall'aspetto sembrano minorenni

  • Botulino: identificati i prodotti che avrebbero causato le intossicazioni in Calabria, ci sono nove indagati

    Botulino: identificati i prodotti che avrebbero causato le intossicazioni in Calabria, ci sono nove indagati

  • RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica della settima settimana

    RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica della settima settimana

  • Emergenza incendi in Italia, oltre 56.000 ettari distrutti in sette mesi, cresce la minaccia alle aree protette

    Emergenza incendi in Italia, oltre 56.000 ettari distrutti in sette mesi, cresce la minaccia alle aree protette

  • Oggi , domenica 10 agosto, è la Giornata Mondiale del Leone; in 25 anni dimezzata la popolazione globale

    Oggi , domenica 10 agosto, è la Giornata Mondiale del Leone; in 25 anni dimezzata la popolazione globale

  • Ucraina e Ue cercano una posizione comune prima del vertice tra Trump e Putin in programma il 15 agosto in Alaska

    Ucraina e Ue cercano una posizione comune prima del vertice tra Trump e Putin in programma il 15 agosto in Alaska

  • Crisi a Gaza, appello internazionale per fermare l’offensiva e garantire aiuti umanitari

    Crisi a Gaza, appello internazionale per fermare l’offensiva e garantire aiuti umanitari

  • Addio a Jim Lovell, eroe dell’Apollo 13, è stato una leggenda dell’esplorazione spaziale

    Addio a Jim Lovell, eroe dell’Apollo 13, è stato una leggenda dell’esplorazione spaziale

  • Matteo Salvini a RTL 102.5: “Al lavoro per rivedere rinnovi patente per età”

    Matteo Salvini a RTL 102.5: “Al lavoro per rivedere rinnovi patente per età”

Doppia tragedia a Sestola, padre si toglie la vita dopo la morte del figlio caduto in un torrente

Doppia tragedia a Sestola, padre si toglie la vita dopo la morte del figlio caduto in un torrente

Fabio Marchioni, 36 anni, è morto cadendo dalle cascate del Dardagna. Il padre Aurelio, sconvolto dal dolore, si è suicidato poche ore dopo. Sgomento nella comunità di Sestola

Bologna ricorda il 45esimo anniversario della strage

Bologna ricorda il 45esimo anniversario della strage

Mattarella, un segno indelebile di disumanità da parte di una spietata strategia eversiva neofascista

Botulino, 9 indagati tra cui 5 medici per le 2 vittime in Calabria. Martedì le autopsie

Botulino, 9 indagati tra cui 5 medici per le 2 vittime in Calabria. Martedì le autopsie

Oltre alle 2 vittime sono state ricoverate 14 persone. Contaminazione avvenuta dopo aver mangiato un panino