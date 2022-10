Oms Europa, tregua può portare alla fine della pandemia. L’Ema frena sulla seconda dose booster

Secondo l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe , negli ultimi 7 giorni c'è stata in Italia un calo del 24,9% dei nuovi casi. Ma "sono ancora 7,4 milioni" le persone senza nemmeno una dose di vaccino. Fra queste, molte donne incinte: la rilevazione Fiaso, Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere , mostra che negli ultimi 7 giorni una donna su 4 ha partorito con il Covid, e quasi la metà non era vaccinata. Stabili, secondo i dati Agenas, l’Agenzia dei servizi sanitari regionali , le occupazioni di posti nei reparti ordinari e in rianimazione.

Il commissario Figliuolo ha annunciato che inizierà domani la distribuzione dei primi 11.200 trattamenti dell' antivirale Paxlovid, la pillola anti Covid di Pfizer . Il coordinatore del Cts, Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli fa sapere invece che all'inizio della primavera potrebbe essere a disposizione in Italia il vaccino anti Covid per la fascia di età 0-5 anni . Anche in questo caso saranno previste due dosi e ci sarà un dosaggio "ulteriormente ridotto" rispetto a quello per la fascia 5-11 anni.

L’ALLARME DEL CDC DI ATLANTA

Dall’analisi dei dati Cdc, il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie che ha la principale sede ad Atlanta, nello stato della Geogia, mette in guardia. “Le persone non vaccinate contro il Covid-19 che contraggono la malattia, corrono rischi 14 volte più alti di morire per complicazioni rispetto a chi ha avuto le due dosi di vaccino di base. Ma i rischi di morte per i non vaccinati salgono addirittura a 97 volte in più nel confronto con chi ha ricevuto tre dosi” ha detto Rochelle Walensky, direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.