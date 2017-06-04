One Love Manchester, emozioni e grande musica

Ariana Grande ha fatto gli onori di casa accogliendo superstar da Robbie Williams a Coldplay, RTL 102.5 ha seguito in diretta radiofonica il concerto evento

Grande successo di pubblico (oltre 50mila presenti) e di incasso (quasi 2 milioni di sterline) per l’evento live benefico One Love Manchester organizzato da Ariana Grande a favore delle vittime della strage del terrorista suicida Salman Abedi che ha causato 22 morti e decine di feriti al termine del suo concerto. Hanno partecipato tantissime star della musica mondiale come Justin Bieber, Robbie Williams, Katy Perry, Miley Cyrus, Coldplay, Black Eyed Peas, Niall Horan e Take That. Tanti i momenti di duetti inediti come quello di Pharrell con Miley Cyrus su “Happy” o Ariana Grande con Miley Cyrus su “Don’t Dream It’s Over”. Gran finale con i Coldplay che hanno travolto la platea con “Fix You”, “Viva La Vida” e “Something Just Like This” ma prima ancora il duetto con Ariana Grande a sorpresa sulle note di "Don't Look Back in Anger" degli Oasis. La grande sorpresa della serata, si diceva che avesse rifiutato l'invito con col fratello Noel, è stata la presenza di Liam Gallagher che ha chiuso il concerto. Ariana Grande assieme ai suoi ospiti ha intonato "One Last Time" e poi "Somewhere over the rainbow", da sola sul palco per ringraziare i presenti e ricordare le piccole vittime dell'attentato terroristico.

