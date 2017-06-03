One Love Manchester su RTL 102.5

03 giugno 2017
Il concerto benefico di Ariana Grande in diretta radiofonica sulla prima radio d’Italia

RTL 102.5 trasmetterà il 4 giugno in diretta radiofonica One Love Manchester, il concerto evento evento che si terrà all’Emirates Old Trafford  di Manchester per commemorare le 22 vittime dell'attentato avvenuto lo scorso 22 maggio al concerto di Ariana Grande nella città inglese. Dalle ore 19 inizierà uno speciale su RTL 102.5 dedicato a One Love Manchester in attesa della diretta che partirà alle ore 19.55 con il commento di Luca Dondoni da Milano e Federica Gentile da Roma.
Sarà la stessa Ariana Grande a fare gli onori di casa con i numerosi artisti del panorama musicale mondiale sul palco come Robbie Williams, Pharrell Williams, Usher, Take That, Imogen Heap, Little Mix, Black Eyed Peas, Katy Perry, Niall Horan, Miley Cyrus, Coldplay e Justin Bieber.

Gli incassi dello spettacolo saranno devoluti al fondo We Love Manchester che raccoglie denaro a supporto delle vittime.

