Open Arms, il TAR del Lazio sospende il divieto di ingresso

Open Arms, il TAR del Lazio sospende il divieto di ingresso

Open Arms, il TAR del Lazio sospende il divieto di ingresso

Redazione Web

14 agosto 2019, ore 17:40 , agg. alle 19:17

Lo rende noto la ONG spagnola, che intende ora dirigersi verso il porto sicuro più vicino

Il TAR del Lazio ha disposto la sospensione del divieto d'ingresso nelle acque territoriali italiane della Open Arms. È quanto sostiene la stessa ONG, la quale dichiara che sulla base della decisione dei giudici si dirigerà "verso il porto sicuro più vicino in modo che i diritti delle 147 persone, da 13 giorni sul ponte della nave, vengano garantiti". Da quanto si apprende la nave sarebbe diretta verso Lampedusa. Sempre secondo la ONG spagnola, il TAR avrebbe disposto la sospensione del divieto non solo per la violazione delle normative internazioali, ma anche evidenziando una "situazione di eccezionale gravità ed urgenza", dovuta alla permanenza da diversi giorni in mare dei 147 naufraghi a bordo. "Siamo lieti di constatare come, ancora una volta, dopo il Tribunale per i Minori, anche il TAR abbia ritenuto di dover intervenire per tutelare la vita e la dignità delle persone - sottolinea Open Arms - e abbia riconosciuto le ragioni della nostra azione in mare, ribadendo la non violabilità delle convenzioni internazionali e del diritto del mare". Il Viminale contesta la decisione annuncia che proporrà un ricorso urgente al Consiglio di Stato. Si apprende inoltre che il ministro dell'Interno Matteo Salvini è pronto a firmare un nuovo provvedimento di divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. 

Argomenti

ONG
Open Arms
TAR

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Una marea pro-Pal alla manifestazione di Roma, in serata la guerriglia

    Una marea pro-Pal alla manifestazione di Roma, in serata la guerriglia

  • Attacco russo con droni su una stazione ferroviaria in Ucraina, Zelensky accusa Mosca di colpire intenzionalmente i civili

    Attacco russo con droni su una stazione ferroviaria in Ucraina, Zelensky accusa Mosca di colpire intenzionalmente i civili

  • E' morto Remo Girone, è stato l'indimenticato Tano Cariddi de "La Piovra"

    E' morto Remo Girone, è stato l'indimenticato Tano Cariddi de "La Piovra"

  • Hamas si dice pronta al rilascio di tutti gli ostaggi e a negoziati con Israele, secondo il piano Trump

    Hamas si dice pronta al rilascio di tutti gli ostaggi e a negoziati con Israele, secondo il piano Trump

  • “L’ORAZERO”: Renato Zero presenta il nuovo album a RTL 102.5

    “L’ORAZERO”: Renato Zero presenta il nuovo album a RTL 102.5

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda "Brutta Storia" di Emma, "Non ho paura di niente" di Fabrizio Moro, “È naturale” di Francesca Michielin feat. Planet Funk e “Miss Sunshine” di MGK

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda "Brutta Storia" di Emma, "Non ho paura di niente" di Fabrizio Moro, “È naturale” di Francesca Michielin feat. Planet Funk e “Miss Sunshine” di MGK

  • Cinzia Pinna uccisa con 3 colpi di pistola, uno fatale. Ieri l'autopsia a Sassari

    Cinzia Pinna uccisa con 3 colpi di pistola, uno fatale. Ieri l'autopsia a Sassari

  • Europa League. Epic fail dei giallorossi, la Roma sbaglia tre rigori e viene sconfitta dal Lille. Pareggio per il Bologna

    Europa League. Epic fail dei giallorossi, la Roma sbaglia tre rigori e viene sconfitta dal Lille

  • Sky acquisisce nuovi diritti Nba in italia

    Sky acquisisce nuovi diritti Nba in italia

  • RTL 102.5 è Radio Ufficiale delle Davis Cup Final 8 2025

    RTL 102.5 è Radio Ufficiale delle Davis Cup Final 8 2025

Vicenza: caccia ad un auto pirata che ieri sera ha travolto e ucciso un tredicenne in bicicletta

Vicenza: caccia ad un auto pirata che ieri sera ha travolto e ucciso un tredicenne in bicicletta

Il fatto è avvenuto ieri sera verso le 20.30 a Tortima di Lusiana Conco, sull'Altopiano di Asiago, il ragazzo è morto sul colpo, l'auto procedeva a velocità molto elevata

Un ragazzo disabile pestato dopo una serata in discoteca a Sanremo, ha riportato fratture e lesioni

Un ragazzo disabile pestato dopo una serata in discoteca a Sanremo, ha riportato fratture e lesioni

Il giovane, 21 anni di Cuneo, è in ospedale a Sanremo in condizioni che non destano preoccupazione, gli aggressori sono nordafricani residenti a Montecarlo, tre sono stati arrestati

Disposto un fermo per l'omicidio di Spoleto. Decisive le testimonianze dei conoscenti dell'indagato

Disposto un fermo per l'omicidio di Spoleto. Decisive le testimonianze dei conoscenti dell'indagato

Ha 33 anni ed è di origine ucraina, l'uomo fermato nell'ambito del delitto di un 21enne bangladese, il cui corpo è stato smembrato e nascosto in un sacco lasciato in un giardino della città umbra. il suo nome è Dmytro Shuryn