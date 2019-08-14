Open Arms, il TAR del Lazio sospende il divieto di ingresso

Lo rende noto la ONG spagnola, che intende ora dirigersi verso il porto sicuro più vicino

Il TAR del Lazio ha disposto la sospensione del divieto d'ingresso nelle acque territoriali italiane della Open Arms. È quanto sostiene la stessa ONG, la quale dichiara che sulla base della decisione dei giudici si dirigerà "verso il porto sicuro più vicino in modo che i diritti delle 147 persone, da 13 giorni sul ponte della nave, vengano garantiti". Da quanto si apprende la nave sarebbe diretta verso Lampedusa. Sempre secondo la ONG spagnola, il TAR avrebbe disposto la sospensione del divieto non solo per la violazione delle normative internazioali, ma anche evidenziando una "situazione di eccezionale gravità ed urgenza", dovuta alla permanenza da diversi giorni in mare dei 147 naufraghi a bordo. "Siamo lieti di constatare come, ancora una volta, dopo il Tribunale per i Minori, anche il TAR abbia ritenuto di dover intervenire per tutelare la vita e la dignità delle persone - sottolinea Open Arms - e abbia riconosciuto le ragioni della nostra azione in mare, ribadendo la non violabilità delle convenzioni internazionali e del diritto del mare". Il Viminale contesta la decisione annuncia che proporrà un ricorso urgente al Consiglio di Stato. Si apprende inoltre che il ministro dell'Interno Matteo Salvini è pronto a firmare un nuovo provvedimento di divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane.

Argomenti

ONG Open Arms TAR

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti