Ore d'angoscia per Michele Merlo, ricoverato in gravissime condizioni all'Ospedale Maggiore di Bologna

Si vivono momenti di forte apprensione nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dove da giorni è ricoverato Michele Merlo, Mike Bird, il 28enne ex concorrente di X Factor e Amici, colpito nella notte tra giovedì e venerdì da una grave emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. Le sue condizioni sono ancora gravissime nonostante l’intervento chirurgico a cui è sottoposto in urgenza. È tenuto in coma farmacologico dai sanitari che sperano possa superare queste ore. Ieri i familiari hanno diffuso una nota, tramite loro consulenti, con gli aggiornamenti sul suo stato: “I medici ci hanno purtroppo comunicato che le condizioni di Michele stanno peggiorando di ora in ora", si legge nel documento. I parenti del cantante hanno anche chiarito cosa sia successo: "Michele si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa. Anche durante l'intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione". Nei giorni scorsi, Mike Bird su Instagram aveva parlato di un forte malessere:” Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?” aveva scritto.

“Nessuna vaccinazione”

Nella nota di ieri, i familiari di Merlo hanno anche dovuto smentire le notizie che si erano diffuse sui social di una patologia insorta dopo la vaccinazione contro il coronavirus: “Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale". Le fake news sarebbero collegate a un video postato qualche tempo fa da Merlo in cui irrideva le tesi complottiste dei no vax sul virus.

I messaggi sui social

Negli ultimi giorni sono numerosi i messaggi arrivati sui social da amici e colleghi del mondo dello spettacolo: "Forza anima libera", ha scritto Federico Rossi del duo Benji & Fede; “Forza amico mio, non mollare. Ti voglio bene” , si legge nel tweet di Emma Marrone che fu sua coach ad Amici di Maria de Filippi; “Forza Michele», ha postato Ermal Meta.