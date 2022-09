Oscar 2023, Nostalgia di Mario Martone scelto per rappresentare l'Italia nella categoria miglior film straniero

Il cinema italiano si prepara alla 95esima edizione dei Premi Oscar che avrà luogo il prossimo 12 marzo 2023. Proprio per questo, nella giornata di ieri, la Commissione di Selezione per il film italiano, composta da da Nicola Borrelli, Laura Delli Colli, Arianna Finos, Concetta Gulino, Ferzan Ozpetek, Andrea Romeo, Matteo Rovere, Iginio Straffi, Alessandra Querzola, si è riunita per designare la pellicola che rappresenterà l'Italia alla prossima edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria "International Feature Film Award". Sarà Mario Martone con il suo Nostalgia che tenterà di entrare almeno nella cinquina di titoli candidati per poter vincere l’ambita statuetta.





LE PAROLE DEL REGISTA

Il regista, appresa la notizia, si è detto felice e onorato per se stesso ma soprattutto per tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della pellicola e “per tutto il piccolo universo così umano in cui è nato Nostalgia. A Cannes avevamo capito che dalla Sanità il film sapeva parlare al mondo, ringrazio la commissione che ci dà la chance di continuare questo dialogo.” ha poi concluso Martone ponendo l’attenzione su una delle location dove il film è ambientato, ossia il Rione Sanità.





LA TRAMA DI NOSTALGIA

Il film, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2016 scritto da Ermanno Rea, racconta le vicende di Felice, un imprenditore che dopo quarant'anni trascorsi tra il Libano e l'Egitto, decide di fare ritorno a Napoli, la sua città Natale. L'uomo, nel calcare le vie e i luoghi protagonisti della sua infanzia e la sua formazione, vivrà un vero e proprio amarcord che lo porterà a tracciare un bilancio della sua esistenza. In questo viaggio nella sua terra d’origine incontrerà Don Luigi, un prete che combatte la camorra cercando di dare un futuro migliore ai giovani del paese, e, allo stesso tempo, Felice incontrerà anche un suo vecchio amico, Oreste, diventato negli anni un boss criminale.

L’annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 24 gennaio 2023 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar 2023 si terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023. C’è ancora tempo, ma non è mai troppo presto per sperare che il nostro cinema riesca ad imporsi anche a livello internazionale e riportare a casa la statuetta d’oro che manca dal 2014, quando fu Paolo Sorrentino a vincere il premio con La grande bellezza.