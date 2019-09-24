Oscar, Il Traditore di Bellocchio candidato italiano

Oscar, Il Traditore di Bellocchio candidato italiano

Oscar, Il Traditore di Bellocchio candidato italiano

Redazione Web

24 settembre 2019, ore 11:32

L'annuncio delle nomination è previsto per il 13 gennaio 2020, mentre la cerimonia di consegna si terrà a Los Angeles il 9 febbraio 2020

La Commissione di Selezione per il film italiano da designare all'Oscar istituita dall'ANICA lo scorso giugno, su incarico dell' "Academy of Motion Picture Arts and Sciences", riunita davanti a un notaio e composta da Roberto Amdò, Laura Bispuri, Stefano Della Casa, Daniel Frigo, Gianni Quaranta, Mario Turetta, Alessandro Usai, Anne-Sophie Vanhollebeke, Alessandra Vitali, ha votato "Il Traditore" di Marco Bellocchio quale film che rappresenterà l'Italia alla 92ma edizione degli Academy Awards nella categoria "International Feature Film Award". Lo spiega una nota. L'annuncio delle nomination è previsto per il 13 gennaio 2020, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 9 febbraio 2020.

Argomenti

bellocchio
il traditore
oscar

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Corato: 15enne in rianimazione, travolto da una bici elettrica il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso

    Corato: 15enne in rianimazione, travolto da una bici elettrica il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso

  • Ucraina: Colloqui a Mosca tra Putin e gli inviati del presidente Usa Trump, nessun compromesso sui territori

    Ucraina: Colloqui a Mosca tra Putin e gli inviati del presidente Usa Trump, nessun compromesso sui territori

  • Natale, caro trasporti: per tornare a Palermo conviene fare scalo a Varsavia

    Natale, caro trasporti: per tornare a Palermo conviene fare scalo a Varsavia

  • Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli presentano a RTL 102.5 il film “Il rapimento di Arabella”, nelle sale italiane dal 4 dicembre

    Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli presentano a RTL 102.5 il film “Il rapimento di Arabella”, nelle sale italiane dal 4 dicembre

  • Palmoli, udienza per la famiglia anglo-australiana: possibile ritorno dei figli dai genitori

    Palmoli, udienza per la famiglia anglo-australiana: possibile ritorno dei figli dai genitori

  • Il Cairo: il Gem supera i 20.000 visitatori al giorno, trasferiti lì tutti i reperti di Tutankhamon

    Il Cairo: il Gem supera i 20.000 visitatori al giorno, trasferiti lì tutti i reperti di Tutankhamon

  • Gigi D’Alessio a RTL 102.5: “Credo che l’amore porti anche molta sofferenza e il disco parla di questo, dei sentimenti che viviamo tutti noi. In primavera parte il tour e sarà veramente bello, faremo tappa anche al Forum di Assago”

    Gigi D’Alessio a RTL 102.5: “Credo che l’amore porti anche molta sofferenza e il disco parla di questo, dei sentimenti che viviamo tutti noi. In primavera parte il tour e sarà veramente bello, faremo tappa anche al Forum di Assago”

  • Emma Bonino in terapia intensiva per una crisi respiratoria, è ricoverata al Santo Spirito di Roma

    Emma Bonino in terapia intensiva per una crisi respiratoria, è ricoverata al Santo Spirito di Roma

  • Carlo Conti a RTL 102.5: “Pochi big e tanti emergenti? La forza di Sanremo è mischiare, pensate a Lucio Corsi l’anno scorso. Poi contano le canzoni”

    Carlo Conti a RTL 102.5: “Pochi big e tanti emergenti? La forza di Sanremo è mischiare, pensate a Lucio Corsi l’anno scorso. Poi contano le canzoni”

  • Colloquio Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Buone possibilità per un accordo Russia-Ucraina"

    Colloquio Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Buone possibilità per un accordo Russia-Ucraina"