Oscar, Il Traditore di Bellocchio candidato italiano

L'annuncio delle nomination è previsto per il 13 gennaio 2020, mentre la cerimonia di consegna si terrà a Los Angeles il 9 febbraio 2020

La Commissione di Selezione per il film italiano da designare all'Oscar istituita dall'ANICA lo scorso giugno, su incarico dell' "Academy of Motion Picture Arts and Sciences", riunita davanti a un notaio e composta da Roberto Amdò, Laura Bispuri, Stefano Della Casa, Daniel Frigo, Gianni Quaranta, Mario Turetta, Alessandro Usai, Anne-Sophie Vanhollebeke, Alessandra Vitali, ha votato "Il Traditore" di Marco Bellocchio quale film che rappresenterà l'Italia alla 92ma edizione degli Academy Awards nella categoria "International Feature Film Award". Lo spiega una nota. L'annuncio delle nomination è previsto per il 13 gennaio 2020, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 9 febbraio 2020.

Argomenti

bellocchio il traditore oscar

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti