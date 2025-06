Ostia, cucciolo di capodoglio spiaggiato, è l'ottavo caso

Un cucciolo di capodoglio, una femmina lunga circa 5 metri, è stato ritrovato senza vita sulla costa di Ostia. È l’ottavo caso di spiaggiamento dal marzo scorso, quando una femmina gravida era stata rinvenuta con ben 22 chili di plastica nello stomaco e il feto ormai morto. Complicata la rimozione dell’animale, al quale, nelle prossime ore, verrà eseguita l’autopsia per chiarire le cause della morte. Il Wwf ha lanciato l’allarme in quanto la popolazione mediterranea è considerata a rischio d’estinzione. I grandi cetacei sono minacciati dalle collisioni con le navi, dall'inquinamento acustico causato dal traffico marittimo, dall'enorme quantità di plastica presente e dalla diffusione di possibili malattie. Secondo il Wwf, “ogni capodoglio che muore è una perdita per tutta la ricchezza del Mediterraneo, perché con la loro incredibile dimensione e i lunghi tempi di riproduzione sono un valore straordinario del nostro mare che dobbiamo accudire in ogni modo anche mettendo in atto azioni urgenti di conservazione per mitigare l’impatto del traffico nautico”. La foto del cucciolo spiaggiato sta facendo il giro del web ed è già diventata un simbolo contro l’inquinamento.