Overbooking, un passeggero trascinato fuori di peso

Redazione Web

11 aprile 2017, ore 14:48

Sdegno e boom per il video sul Web

Ha suscitato polemiche e sdegno la disavventura del passeggero della United Airlines trascinato di peso fuori dall'aereo a causa di overbooking (l'eccedenza di prenotazioni rispetto alla disponibilità dei posti; ndr). Il passeggero rimosso dalla polizia è un cittadino cinese e la Cnn commenta che "un disastro nel campo delle pubbliche relazioni per la United Airlines si sta trasformando in un incidente internazionale in uno dei suoi mercati più importanti": la Cina.


