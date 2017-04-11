Overbooking, un passeggero trascinato fuori di peso

Sdegno e boom per il video sul Web

Ha suscitato polemiche e sdegno la disavventura del passeggero della United Airlines trascinato di peso fuori dall'aereo a causa di overbooking (l'eccedenza di prenotazioni rispetto alla disponibilità dei posti; ndr). Il passeggero rimosso dalla polizia è un cittadino cinese e la Cnn commenta che "un disastro nel campo delle pubbliche relazioni per la United Airlines si sta trasformando in un incidente internazionale in uno dei suoi mercati più importanti": la Cina.





Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti