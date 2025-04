Pakistan, attacco armato a hotel, un morto

I quattro elementi del commando armato che ha attaccato oggi un hotel di lusso a Gwadar, in Pakistan, "sono stati uccisi". Lo riferiscono fonti della sicurezza. Il bilancio dell'assalto è così di 5 vittime, oltre agli aggressori una guardia dell'albergo uccisa nelle prime fasi dell'attacco. Tutti gli ospiti dell'albergo erano stati evacuati. Ll'edificio è stato teatro di un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza. L'attacco al Pearl Continental Hotel di Gwadar, nella turbolenta provincia pakistana del Baluchistan, è in qualche modo un attacco al cuore del progetto cinese della nuova Via della Seta. Il Baluchistan, che confina con Afghanistan e Iran, è una delle province più povere del Pakistan. Ma Gwadar è il fulcro del 'Corridoio economico Cina-Pakistan', uno degli assi più importanti della Belt and Road Initiative. I cinesi hanno investito decine di miliardi di dollari in questo progetto di strade, ferrovie e accordi nel settore dell'energia per collegare il porto pakistano allo Xinjiang, nel nordovest della Cina. Gwadar è il sogno cinese di un accesso privilegiato all'Oceano Indiano. L'attacco odierno è stato rivendicato dal gruppo separatista 'Esercito di liberazione del Baluchistan', che lo scorso novembre aveva rivendicato l'attacco contro il consolato cinese nella città portuale di Karachi con un bilancio di quattro morti.