Palazzo Chigi, 73 milioni di dosi di vaccino somministrate. Avanti tutta con la campagna di vaccinazione anche a Ferragosto

Il bilancio della campagna vaccinale sul tweet lanciato da Palazzo Chigi “Ad oggi 73 milioni di dosi somministrate, pari al 70% di persone raggiunte con prima dose e oltre il 65% di quelle completamente vaccinate. Giovani 12/19 anni hanno richiesto negli ultimi giorni oltre il 20% delle dosi". Un risultato incoraggiante per il ministro della Salute Roberto Speranza, con il commissario all’emergenza Figliuolo, che dopo aver dato il via libera alla vaccinazione dei ragazzi senza prenotazione da lunedì, sottolinea l’altra grande priorità, convincere gli over 50 che mancano ancora all’appello. Per il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano il traguardo tagliato dal nostro Paese è un buon inizio ma ora “deve cominciare sul serio quel lavoro di porta a porta che dobbiamo attuare per raggiungere via via maggiori risultati, perché l'obiettivo sono sicuramente i giovani e poi i cinquantenni che non sarà facile convincere". La campagna registra uno sprint anche questo mese, pure a Ferragosto, tra gadget e medici volontari sulle spiagge. Al via intanto i primi controlli delle forze dell’ordine su green pass e documenti d’identità in ristoranti, bar, palestre e piscine, nelle località di vacanza ma anche in città.

SPRINT VACCINAZIONI TRA GADGET E MEDICI SULLE SPIAGGE

Campagna sprint per le vaccinazioni anche ad agosto. Senza pause neanche a Ferragosto. In campo ogni strumento: dai biglietti per lo stadio ai buoni gelato, passando per le equipe di medici volontari sulle spiagge. La Fiaso, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, fa il punto del programma delle Asl in Italia: le aziende sanitarie resteranno aperte anche a Ferragosto, perché questo è un momento decisivo in vista di settembre e della ripartenza delle scuole.

IN SARDEGNA SOSPESI 57 SANITARI, 700 ANCORA SENZA DOSE

Pronte le prime 57 lettere dell'Azienda per la Tutela della Salute in Sardegna, per la sospensione dal servizio dei medici e dei sanitari senza vaccino. E sono oltre 700 i lavoratori del settore che ancora non hanno ricevuto una dose. Al vaglio la posizione di chi ha prodotto una certificazione sanitaria, mentre in tanti si sono rifiutati di ritirare la raccomandata.

MEDIA USA, VENERDI' CDC DISCUTE LA TERZA DOSE DI VACCINO

La commissione per le immunizzazione del CDC, Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, secondo quanto riportano i media Usa, si riunirà per discutere la necessità di una terza dose di vaccino anti-covid già questo venerdì. La revisione dei dati e delle linee guida riguarderà la necessità di un richiamo per le persone fragili ma anche per la popolazione generale. Non è chiaro se nell'agenda dell'incontro è previsto un voto già domani. Anthony Fauci ritiene probabile che ci sarà bisogno di un richiamo del vaccino per tutta la popolazione. Non solo i soggetti più fragili, per i quali - ha ribadito - la decisione è imminente.

CON LA CALABRIA SONO 5 LE REGIONI IN ROSSO NELLE MAPPE UE

Salgono a 5 le regioni italiane rosse nelle mappe dell'Ecdc, il centro Ue per la prevenzione e il controllo delle malattie: oltre a Sicilia, Sardegna, Toscana e Marche, tornate rosse nelle scorse settimane, si aggiunge la Calabria. Tutto il resto dell' Italia è in giallo, ad eccezione del Molise e di Bolzano che restano in verde.