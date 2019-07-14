Palazzo Chigi, Savoini invitato da D'Amico, consigliere di Salvini

Palazzo Chigi, Savoini invitato da D'Amico, consigliere di Salvini

Palazzo Chigi, Savoini invitato da D'Amico, consigliere di Salvini

Redazione Web

14 luglio 2019, ore 14:20 , agg. alle 15:32

Lo precisa la Presidenza del Consiglio in una nota

Nuovi sviluppi sul caso dei presunti finanziamenti russi alla Lega e sulla discussa presenza di Gianluca Savoini, che è indagato, a due vertici italo - russi. In una nota, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiara che "dopo aver compiuto tutte le verifiche del caso, si precisa che l'invito del sig. Savoini al Forum" Italia - Russia "è stato sollecitato dal sig. Claudio D'Amico, consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale del vicepresidente Salvini, il quale, tramite l'Ufficio di vicepresidenza, ha giustificato l'invito in virtù del ruolo dell'invitato di Presidente dell'Associazione Lombardia - Russia e ha chiesto ai funzionari del premier di inoltrarla agli organizzatori del Forum". Sulla presenza alla cena a Villa Madama con il presidente russo Vladimir Putin lo scorso quattro di luglio, Palazzo Chigi prosegue precisando che "l'invito alla cena del sig. Savoini è poi stata una conseguenza automatica della sua partecipazione al Forum". Nella nota viene anche dichiarato che il premier Conte non conosce Savoini. Sul caso è intervenuto anche Mario Borghezio, che in una intervista al Corriere della Sera parla di Savoini come di "un vecchio amico".

Argomenti

Conte
Lega
Palazzo Chigi
Putin
Russia
Salvini
Savoini

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Ragazzo morto davanti al pc, indossava una maschera antigas, attraverso la quale avrebbe inalato gas refrigerante

    Ragazzo morto davanti al pc, indossava una maschera antigas, attraverso la quale avrebbe inalato gas refrigerante

  • In arrivo a settembre il bonus elettrodomestici , sconto di massimo 200 euro in prresenza di determinati requisiti

    In arrivo a settembre il bonus elettrodomestici , sconto di massimo 200 euro in prresenza di determinati requisiti

  • RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “PRONTO COME VA” di The Kolors è in testa alla classifica della nona settimana

    RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “PRONTO COME VA” di The Kolors è in testa alla classifica della nona settimana

  • Femminicidio nel salernitano, Tina Sgarbini strangolata in casa dal compagno

    Femminicidio nel salernitano, Tina Sgarbini strangolata in casa dal compagno

  • Tre bambini investiti nell’arco di poche ore, due non sono sopravvissuti all’impatto

    Tre bambini investiti nell’arco di poche ore, due non sono sopravvissuti all’impatto

  • Controesodo già in atto, più di dodici milioni di veicoli stimati in movimento nel fine settimana

    Controesodo già in atto, più di dodici milioni di veicoli stimati in movimento nel fine settimana

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Il mio giorno preferito” di Eros Ramazzotti

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Il mio giorno preferito” di Eros Ramazzotti

  • Il video di Stefano De Martino, lo showman è stato allertato da un follower

    Il video di Stefano De Martino, lo showman è stato allertato da un follower

  • Conference League: Tris Fiorentina, qualificazione ipotecata

    Conference League: Tris Fiorentina, qualificazione ipotecata

  • Leoncavallo: anticipato lo sgombero di via Watteau, era programmato per il nove settembre, era lì dal 1994

    Leoncavallo: anticipato lo sgombero di via Watteau, era programmato per il nove settembre, era lì dal 1994

Scuola, Lega in fermento, si scaglia contro l’islamizzazione e contro lo ius scholae, è scontro con Forza Italia

Scuola, Lega in fermento, si scaglia contro l’islamizzazione e contro lo ius scholae, è scontro con Forza Italia

Il PD è pronto a valutare la proposta scolastica degli Azzurri in Parlamento. La mossa arriva dopo che i forzisti hanno chiesto ai Democratici di sostenere il testo per riformare la cittadinanza, nonostante la contrarietà di Carroccio e Fratelli d’Italia

Maurizio Lupi a RTL 102.5: “Dico a Salvini che a rincorrere Trump non si va da nessuna parte”

Maurizio Lupi a RTL 102.5: “Dico a Salvini che a rincorrere Trump non si va da nessuna parte”

Il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, interviene a RTL 102.5

La vicenda Almastri a settembre in parlamento, il presidente Meloni non avrebbe commesso reati

La vicenda Almastri a settembre in parlamento, il presidente Meloni non avrebbe commesso reati

Per il ministro Nordio omissione di atti d'ufficio, favoreggiamento per il ministro Pìantedosi e per il sottosegretario Mantovano, nei confronti di Li Gotti ipotesi di calunnia aggravata