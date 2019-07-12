Palermo escluso dalla Serie B, al suo posto ripescato Venezia

La decisione del consiglio federale della Figc

Il consiglio federale della Figc, a fronte delle valutazioni della Covisoc, ha decretato l'esclusione dal campionato di Serie B del Palermo per inadempienze. Al posto del club rosanero e' stato ripescato il Venezia. Oltre alla riammissione del Venezia nel campionato cadetto, il consiglio federale ha definito anche gli organici del campionato di Serie C: riammesse Virtus Vecomp, Fano e Paganese, ripescate Modena e Reggio Audace (ex Reggiana). Escluse Cerignola e Bisceglie.

