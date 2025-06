Palermo, Eugenio Corini si dimette

Il presidente Zamparini proverà a richiamare Ballardini per sostituire l'allenatore

Ancora manca l’ufficialità, ma il tecnico del Palermo ha preso la sua decisione. Sfiduciato dalla società e senza rinforzi in arrivo, Eugenio Corini preferisce lasciare. A questo punto, il presidente Maurizio Zamparini proverà a richiamare nuovamente Davide Ballardini, anche se i contatti avuti in questi giorni non sono stati positivi. In alternativa, si virerà su un traghettatore, vista la situazione ormai compromessa per la salvezza.

