Pallanuoto, trionfo del Settebello, l'Italia è campione del mondo

Redazione Web

27 luglio 2019, ore 12:22 , agg. alle 13:20

"Grandi ragazzi, grande Italia", ha scritto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

L'Italia di pallanuoto maschile trionfa a Gwangju. Il Settebello allenato da Alessandro Campagna vince la medaglia d'oro al Mondiale battendo la Spagna 10 a 5 in finale. "Il Settebello torna sul tetto del mondo dopo otto anni. Un altro oro che impreziosisce il medagliere azzurro ai Mondiali di Gwangju2019 dopo i trionfi di Simona Quadarella, Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini. Grandi ragazzi, grande Italia", ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.           

