Pallavolo femminile, Italia batte Olanda e vola a Tokyo 2020

Le azzurre di Davide Mazzanti conquistano il pass per le Olimpiadi, entusiasmo a Catania, grande Egonu

L'italia della pallavolo femminile parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre allenate da Davide Mazzanti, infatti, ieri a Catania, davanti a 4500 spettatori, hanno battuto l'Olanda per 3-0 (25-23, 25-17, 25-22) nel match decisivo del torneo che metteva in palio un posto per i Giochi. In precedenza Paola Egonu (27 punti ieri sera) e compagne avevano battuto Kenya e Belgio e ora hanno ottenuto il pass per il Giappone. Per il volley femminile azzurro si tratta della sesta partecipazione consecutiva alle Olimpiadi, dopo quelle alle edizioni a Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti