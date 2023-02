Paola e Chiara a RTL 102.5: «Con "Furore" sentiamo la stessa energia di "Vamos a Bailar (Esta Vida Nueva)", è un pezzo che resterà»

Paola & Chiara sono state ospiti di RTL 102.5 in compagnia del Conte Galè, Fabrizio Ferrari e La Zac. Durante “Miseria e Nobiltà”, Paola & Chiara hanno raccontato la loro reunion, l’esperienza sanremese con il brano “Furore” e i prossimi live.

IL RITORNO A SANREMO CON “FURORE”

Dopo anni di assenza dalle scene, Paola & Chiara hanno scelto il palco del teatro Ariston per consacrare il loro ritorno. Infatti, in gara con il brano “Furore”, le sorelle Iezzi sono state fra le grandi protagoniste della 73ª edizione del Festival di Sanremo. Il brano, scritto dalle stesse Paola & Chiara con Federico Mercuri, Giordano Cremona, Leonardo Grillotti, Eugenio Maimone, Jacopo Ettorre, Alessandro La Cava, è una hit tutta da ballare. «Sentiamo la stessa energia che abbiamo avvertito per “Vamos A Bailar (Esta Vida Nueva)” nel 2000, “Furore” ha buone carte per essere un pezzo che resterà. Per chi fa musica questa è una sfida, oggi i pezzi sono volatili. Potremmo pensare di farne una versione spagnola, stanno partendo cose interessanti», dicono in diretta in radiovisione. A RTL 102.5 raccontano il ritorno sulle scene dopo tanti anni di assenza: «Tornare è stata una sfida. Quando pensi di tornare dopo un’assenza così lunga è un rischio. Pensi a come la prenderà la gente. La nostra community è molto esigente ma anche molto fedele. La community LGBTQ+ ci è stata vicino dal minuto zero, c’è una comunicazione che va oltre la musica. È una questione di interiorità ma anche di paillettes. A Sanremo alcuni artisti scherzavano con noi e ci dicevano che i nostri glitter erano ovunque».

“PAOLA & CHIARA PER SEMPRE”

Da aprile Paola & Chiara torneranno live e saranno protagoniste di “Paola & Chiara per sempre”, una serie di concerti prodotti da Vivo Concerti all’insegna dei successi passati e dei grandi progetti futuri. Paola & Chiara si esibiranno il 27 aprile all’Atlantico di Roma e il 13 maggio (sold out) e il 14 maggio al Fabrique di Milano. «Abbiamo già fatto un sold out a Milano, a Roma sono rimasti pochi biglietti quindi affrettatevi. Vi aspettiamo», dicono a RTL 102.5.