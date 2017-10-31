Paola Turci, in Il secondo cuore New Edition anche un dvd

Paola Turci, in "Il secondo cuore New Edition" anche un dvd

Paola Turci, in “Il secondo cuore New Edition” anche un dvd

Redazione Web

31 ottobre 2017, ore 13:00

Immagini, interviste, riflessioni e performance inedite in un’uscita imperdibile. E il tour si allarga

Anticipato dal nuovo singolo “Off-Line”, “Il Secondo Cuore New Edition” è pronto per regalare ancora più emozioni del precedente. In uscita il 27 ottobre, la nuova edizione conterrà 3 nuovi inediti e un dvd contenete le immagini e le interviste inedite di Paola in tour, il backstage, le emozioni del preconcetto, riflessioni a cuore aperto e performance inedite al pianoforte ed alla chitarra.
Le novità non sono finite qui: Paola Turci tornerà ad esibirsi live dal 15 novembre (Torino, Teatro Colosseo) per poi proseguire tutto l’autunno con altri appuntamenti in tutta Italia: 17 novembre a Marghera (VE) (Centro Commerciale Nave de vero), 19 novembre a Bologna (Teatro Il Celebrazioni), 21 novembre a Cosenza (Teatro Rendano), 23 novembre a Catania (Teatro Metropolitan), 24 novembre a Palermo (Teatro Golden), 27 novembre a Roma (Auditorium Parco della Musica), 28 novembre a Milano (Teatro degli Arcimboldi), 30 novembre a Biella (Teatro Odeon), 4 dicembre a Napoli (Teatro Augusteo), 5 dicembre a Firenze (Teatro Puccini), 11 dicembre a Rimini (Teatro Novelli), 13 dicembre a Lecce (Teatro Politeama Greco), 14 dicembre a Taranto (Teatro Orfeo). RTL 102.5 è media partner del tour.

