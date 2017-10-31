Paola Turci, in “Il secondo cuore New Edition” anche un dvd

Immagini, interviste, riflessioni e performance inedite in un’uscita imperdibile. E il tour si allarga

Anticipato dal nuovo singolo “Off-Line”, “Il Secondo Cuore New Edition” è pronto per regalare ancora più emozioni del precedente. In uscita il 27 ottobre, la nuova edizione conterrà 3 nuovi inediti e un dvd contenete le immagini e le interviste inedite di Paola in tour, il backstage, le emozioni del preconcetto, riflessioni a cuore aperto e performance inedite al pianoforte ed alla chitarra.

Le novità non sono finite qui: Paola Turci tornerà ad esibirsi live dal 15 novembre (Torino, Teatro Colosseo) per poi proseguire tutto l’autunno con altri appuntamenti in tutta Italia: 17 novembre a Marghera (VE) (Centro Commerciale Nave de vero), 19 novembre a Bologna (Teatro Il Celebrazioni), 21 novembre a Cosenza (Teatro Rendano), 23 novembre a Catania (Teatro Metropolitan), 24 novembre a Palermo (Teatro Golden), 27 novembre a Roma (Auditorium Parco della Musica), 28 novembre a Milano (Teatro degli Arcimboldi), 30 novembre a Biella (Teatro Odeon), 4 dicembre a Napoli (Teatro Augusteo), 5 dicembre a Firenze (Teatro Puccini), 11 dicembre a Rimini (Teatro Novelli), 13 dicembre a Lecce (Teatro Politeama Greco), 14 dicembre a Taranto (Teatro Orfeo). RTL 102.5 è media partner del tour.

