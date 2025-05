Paolo Gentiloni ha presentato la sua lista di ministri

Il premier e la squadra di Governo giurano subito dal Capo dello Stato Mattarella. Fiducia alle Camere domani e dopodomani

Il nuovo presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha presentato la lista dei ministri della sua squadra di Governo. Anna Finoccchiaro ai Rapporti con il Parlamento, Madia ministro per la Pubblica Amministrazione, Enrico Costa agli Affari Regionali, Claudo De Vincenti alla coesione territoriale, Luca Lotti allo Sport, Angelino Alfano ministro Esteri, Marco Minniti all'Interno, Roberta Pinotti alla Difesa, Orlando ministro della Giustizia, Pier Carlo Padoan all'Economia, Carlo Calenda allo Sviluppo Economico, Maurizio Martina all'Agricoltur, Gianluca Galletti all'Ambiente , Delrio ministro per le Infrastrutture, Beatrice Lorenzin alla Salute, Maria Elena Boschi Sottosegretario alla Presidenza, Dario Franceschi ai Beni Culturali, Valeria Fedeli all'Istruzione, Giuliano Poletti al Lavoro e Dario Franceschini ai Beni Culturali.

"Ho fatto del mio meglio per formareil nuovo Governo nel più breve tempo possibile, per aderireall'invito del presidente della Repubblica e nell'interessedella stabilità delle istituzioni alla quale guardano gliitaliani. Il Governo come si vede dalla suastruttura proseguirà in azione di innovazione svolta da governoRenzi e nel contempo si adopererà per facilitare il lavorodelle diverse forze parlamentari volto a individuare nuoveregole per la legge elettorale". Lo dichiara il presidente del Consiglio PaoloGentiloni al Quirinale

