Paolo Nutini a RTL 102.5: “Stasera la data di chiusura del mio tour italiano. Ecco il mio disco ‘Last Night In The Bittersweet"

Paolo Nutini suonerà questa sera per la data di chiusura del suo tour italiano.

Tornerà agli I-Days, il 24 giugno 2023. “È un onore e sono molto contento di ricominciare da capo, di fatto è stato un po’ come ricominciare da zero, vista la situazione che abbiamo vissuto”, ha detto il cantante.

Il cambiamento della musica di generazione in generazione. “Non ce la faccio a guardare completamente in avanti, sono un fan delle nostalgie, delle cose che sono successe nel mondo della musica quarant’anni fa”, ha detto Nutini. “Ci sono le batterie campionate, non voglio confinarmi nel doverlo fare per forza, l’occhio indietro ce l’ho e non ho nessuna vergogna ad ammetterlo”.

Qualcuno di conosciuto che ascolta Nutini è mai andato da lui a dirgli che ha sperimentato dei suoni prima di lui? “Se venisse da me sarei contentissimo anche solo per averci parlato”, ha detto Paolo Nutini.







“LAST NIGHT IN THE BITTERSWEET”: IL NUOVO ALBUM DI PAOLO NUTINI

“Last Night In The Bittersweet” è il nuovo album di Paolo Nutini. “La cosa più importante è quella di far godere alle persone quello che hai concepito nella tua testa. Ci sono degli arrangiamenti in questo disco che sono anche piuttosto lunghi, di circa sette minuti. L’idea è di fare un disco e far godere alla gente il fatto di ascoltarlo”, ha detto Nutini.