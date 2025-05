Papa Francesco a Uno Mattina: "Sia un Natale Cristiano"

Il pontefice è intervenuto in diretta su Rai Uno

A sorpresa Papa Francesco è intervenuto su Rai Uno a "Uno Mattina" per augurare un "Natale cristiano" a tutti gli italiani, suscitando sorpresa e commozione nei conduttori della trasmissione. Il Pontefice ha augurato un "Natale cristiano, come fu il primo" quando, ha detto, "Dio sovvertì l'ordine del mondo all'insegna della 'piccolezza' e facendosi Egli stesso 'piccolo'" tra gli uomini. Un vero Natale, ha detto il Papa, contrapposto al Natale del "Dio denaro". L'ultima volta che un Papa è intervenuto in tv è stato il 13 ottobre 1998 quando Papa Giovanni Paolo II che telefonò a Bruno Vespa.

