Papa Francesco accusato di sette eresie

25 settembre 2017, ore 09:15
Libero Milone, ex revisore dei conti vaticani dimessosi in giugno, parla di dimissioni non volontarie
Una lettera firmata da 40 sacerdoti e studiosi laici cattolici è stata spedita a Papa Francesco l'11 agosto e le firme sono oggi arrivate a 62. I firmatari lo accusano di sette eresie per la Amoris Laetitia. Tra le firme quella di Ettore Gotti Tedeschi, ex presidente dello Ior che, però, puntualizza: "Nessuna accusa al Papa, è un atto di devoto".Intanto Libero Milone, ex revisore dei conti vaticani dimessosi in giugno, in una intervista ad alcuni giornali, parla di dimissioni non volontarie. La replica del Vaticano: si è dimesso di fronte alle prove di sue indagini illecite sulla vita privata di esponenti della Santa Sede.
