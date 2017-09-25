Papa Francesco accusato di sette eresie

Redazione Web

25 settembre 2017, ore 09:15

Libero Milone, ex revisore dei conti vaticani dimessosi in giugno, parla di dimissioni non volontarie

Una lettera firmata da 40 sacerdoti e studiosi laici cattolici è stata spedita a Papa Francesco l'11 agosto e le firme sono oggi arrivate a 62. I firmatari lo accusano di sette eresie per la Amoris Laetitia. Tra le firme quella di Ettore Gotti Tedeschi, ex presidente dello Ior che, però, puntualizza: "Nessuna accusa al Papa, è un atto di devoto".Intanto Libero Milone, ex revisore dei conti vaticani dimessosi in giugno, in una intervista ad alcuni giornali, parla di dimissioni non volontarie. La replica del Vaticano: si è dimesso di fronte alle prove di sue indagini illecite sulla vita privata di esponenti della Santa Sede.

Quirinale, ecco il Consiglio supremo di difesa con Mattarella, Meloni e Crosetto sulla "guerra ibrida" russa

Quirinale, ecco il Consiglio supremo di difesa con Mattarella, Meloni e Crosetto sulla "guerra ibrida" russa

Tra i dossier anche il dodicesimo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina e l’eventuale adesione italiana al progetto Usa Purl, il meccanismo di acquisto di armi dagli Stati Uniti, finanziato dagli alleati europei, destinato a fornire equipaggiamento a Kiev

Verso Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò a RTL 102.5: “Buone premesse per tregua olimpica durante i giochi”

Verso Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò a RTL 102.5: “Buone premesse per tregua olimpica durante i giochi”

Il Presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, interviene a RTL 102.5

Università, è scontro sulle nuove regole per reclutare i docenti. Il ministro Bernini: 'Ora meno burocrazia'

Università, è scontro sulle nuove regole per reclutare i docenti. Il ministro Bernini: 'Ora meno burocrazia'

L'attuale sistema dell'Abilitazione scientifica nazionale (Asn) viene abolito e sostituito dal possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica. Una novità sulla quale dovrà pronunciarsi la Camera. Le opposizioni: “Testo opaco”