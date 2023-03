Papa Francesco al Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria. Dovrà restare in ospedale alcuni giorni

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

Il mondo in apprensione per ore, poi gli esami medici hanno accertato che ad affliggere Papa Francesco è un’infezione respiratoria. Serviranno alcuni giorni di opportune terapie mediche, che per il Santo Padre si tradurranno in un (forzato) riposo al piano numero 10 del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Non si tratta di Covid 19 ne’ tantomeno di problemi cardiaci, ha precisato la nota della Sala Stampa della Santa Sede. La situazione, stando ai sanitari, non desterebbe particolare preoccupazione. Gli esami sono stati eseguiti anche per escludere problemi più gravi. Ora il Papa resterà al Gemelli sotto terapia per il tempo necessario, anche se si avvicina la Settimana Santa, con tutti gli impegni pastorali, anche gravosi. In Vaticano si sarebbe già fatto un piano alternativo per le celebrazioni delle Palme e del Triduo pasquale. Per quanto l'infezione respiratoria non desti eccessiva preoccupazione, anche in paziente 86/enne come Francesco, si tiene conto della resezione di una parte del polmone che Bergoglio subì, giovanissimo, quand'era seminarista in Argentina per una polmonite.

AFFETTO E PREGHIERE

La presidenza della Cei, a nome dei vescovi italiani, esprime vicinanza a Papa Francesco, dal pomeriggio di ieri al Policlinico universitario Agostino Gemelli, assicurando la preghiera corale delle Chiese in Italia. "Nell'augurare al Santo Padre una rapida ripresa, la Presidenza affida al Signore i medici e il personale sanitario che, con professionalità e dedizione, si prendono cura di Lui e di tutti i pazienti", conclude il comunicato della conferenza Episcopale Italiana. I ragazzi, i giovani e gli adulti di Azione Cattolica - si legge in una nota - stringono idealmente papa Francesco in un abbraccio che attraversa tutto il Paese e le sue parrocchie, augurando al Santo Padre una pronta guarigione. Vicinanza e preghiera espresse al Pontefice anche dalla Presidenza del Rinnovamento nello Spirito Santo.