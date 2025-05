Papa Francesco, arriva su Canale 5 la miniserie a lui dedicata

Sarà trasmessa il 7 e l’8 dicembre sulla rete Mediaset e sarà distribuita anche da Netflix

Il 7 e l’8 dicembre andrà in onda su Canale 5 "Francesco - il Papa della gente", un progetto girato tra Argentina, Germania e Italia insieme al film “Chiamatemi Francesco”, uscite nelle sale un anno fa. Il regista Daniele Luchetti e il produttore Pietro Valsecchi hanno saputo evitare il rischio del "santino" ponendo al centro l’uomo prima che il Pontefice. "Mediaset - ha detto Piersivlio Berlusconi all’anteprima milanese - è veramente orgogliosa". La miniserie, costata 15 milioni di dollari, sarà distribuita da Netflix in tutto il mondo ad eccezione dell’Europa, per cui Mediaset ha un accordo con Vivendi.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti