Papa Francesco in Grecia, "la morte va accolta, non somministrata"

Ancora un viaggio storico per Papa Francesco, che dopo due giorni a Cipro è volato oggi in Grecia. Si tratta del trentacinquesimo viaggio di Bergoglio, destinato a terminare lunedì 6 dicembre prossimo e che nella giornata di domenica lo porterà sull'isola di Lesbo, dove risiedono circa un migliaio di migranti, che il papa ha già incontrato in varie tappe della sua visita. Cinquanta di questi, ha fatto sapere Francesco, torneranno in Italia in carico alla Santa sede. Parlando insieme a loro ha dichiarato che "un viaggio senza speranza in un mare turbolento può sembrare un'utopia, ma non lo è quando quel viaggio è l'unica via possibile".





Diritto alle cure

Duro affondo, nel corso della sua visita, da parte del papa nel suo appello alla vita. "Va sempre privilegiato il diritto alla cura e alle cure per tutti, affinché i più deboli, in particolare gli anziani, non siano mai scartati: gli anziani non siano la parte privilegiata per la cultura dello scarto". E ancora: "La vita è infatti un diritto, non la morte, la quale va accolta, non somministrata".