Papa Francesco, sovranismo porta alle guerre

Papa Francesco, sovranismo porta alle guerre

Papa Francesco, sovranismo porta alle guerre

Redazione Web

09 agosto 2019, ore 10:00

Il Pontefice: "Sono preoccupato perché si sentono discorsi che assomigliano a quelli di Hitler nel 1934. 'Prima noi. Noi… noi…"

"Il sovranismo è un atteggiamento di isolamento. Sono preoccupato perché si sentono discorsi che assomigliano a quelli di Hitler nel 1934. 'Prima noi. Noi… noi…': sono pensieri che fanno paura. Il sovranismo è chiusura. Un paese deve essere sovrano, ma non chiuso. La sovranità va difesa, ma vanno protetti e promossi anche i rapporti con gli altri paesi, con la Comunità europea. Il sovranismo è un'esagerazione che finisce male sempre: porta alle guerre". Lo afferma Papa Francesco, in un'intervista al quotidiano La Stampa, evidenziando che anche per i populismi si può fare lo stesso discorso. "All'inizio faticavo a comprenderlo perché studiando Teologia ho approfondito il popolarismo, cioè la cultura del popolo: ma una cosa è che il popolo si esprima, un'altra è imporre al popolo l'atteggiamento populista. Il popolo è sovrano (ha un modo di pensare, di esprimersi e di sentire, di valutare), invece i populismi ci portano a sovranismi: quel suffisso, ''ismi'', non fa mai bene". Il Pontefice ha concluso dicendo che "l'Europa non può e non deve sciogliersi, è un'unità storica e culturale oltre che geografica".

Argomenti

Papa Francesco
populismo
sovranismo

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Piano per Gaza, il pressing di Trump su Netanyahu, oggi l’incontro tra i due leader

    Piano per Gaza, il pressing di Trump su Netanyahu, oggi l’incontro tra i due leader

  • Sparatoria in una chiesa mormone nel Michigan, Trump parla di un ennesimo attacco ai cristiani

    Sparatoria in una chiesa mormone nel Michigan, Trump parla di un ennesimo attacco ai cristiani

  • Serie A, Como-Cremonese 1-1, Juventus-Atalanta 1-1, Cagliari-Inter 0-2

    Serie A, Como-Cremonese 1-1, Juventus-Atalanta 1-1, Cagliari-Inter 0-2

  • Ucraina, blackout nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

    Ucraina, blackout nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

  • Trump presenta un piano per porre fine alla guerra a Gaza in 21 punti

    Trump presenta un piano per porre fine alla guerra a Gaza in 21 punti

  • La Luna potrebbe nascondere preziose riserve di platino nei suoi crateri, lo mette in evidenza uno studio

    La Luna potrebbe nascondere preziose riserve di platino nei suoi crateri, lo mette in evidenza uno studio

  • Rita Ora presenta a RTL 102.5 il nuovo singolo “All Natural”: «Un inno all’autenticità e all’essere sé stessi»

    Rita Ora presenta a RTL 102.5 il nuovo singolo “All Natural”: «Un inno all’autenticità e all’essere sé stessi»

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Papasito” di Karol G, “Man I Need” di Olivia Dean, “Amaro” dei Pinguini Tattici Nucleari, “All Natural” di Rita Ora e “São Paulo” di The Weeknd e Anitta

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Papasito” di Karol G, “Man I Need” di Olivia Dean, “Amaro” dei Pinguini Tattici Nucleari, “All Natural” di Rita Ora e “São Paulo” di The Weeknd e Anitta

  • Oggi voli a rischio con lo sciopero del settore aereo

    Oggi voli a rischio con lo sciopero del settore aereo

  • Europa League. il Bologna di Italiano va ko all'esordio a Birmingham. Vince l'Aston Villa

    Europa League. il Bologna di Italiano va ko all'esordio a Birmingham. Vince l'Aston Villa

Un pugliese di 34 anni suicida, era stato maltrattato dalla moglie egiziana conosciuta a Sharm El Sheik

Un pugliese di 34 anni suicida, era stato maltrattato dalla moglie egiziana conosciuta a Sharm El Sheik

La procura di Bari ha chiesto la condanna a quattro anni di reclusione per la donna per maltrattamenti aggravati, escludendo però l'aggravante della morte

Tragedia a in provincia di Lecco, due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un’auto mentre andavano alla festa

Tragedia a in provincia di Lecco, due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un’auto mentre andavano alla festa

Milena e Giorgia, 21 anni, hanno perso la vita investite lungo la provinciale di Brivio. Una terza amica si è salvata. Arrestato il trentenne alla guida

Brescia: per il pestaggio di una guardia giurata, fermato un 23enne tunisino, gli sarà revocato lo status di rifugiato

Brescia: per il pestaggio di una guardia giurata, fermato un 23enne tunisino, gli sarà revocato lo status di rifugiato

E' stato arrestato al confine con la Francia, a Ventimiglia, mentre cercava di lasciare l'Italia. Insieme a un'altra persona aveva picchiato un responsabile della sicurezza di un supermercato, dopo un tentativo di furto