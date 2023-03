Papa Francesco sta bene: domani uscirà dal Gemelli e domenica sarà a San Pietro, per la messa delle Palme

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Il Pontefice era entrato al Policlinico Gemelli mercoledì pomeriggi o dove, come ha riferito il portavoce vaticano Matteo Bruni, gli era stata diagnosticata una "infezione respiratoria". In particolare, lo staff medico ha parlato di una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica" . Già ieri sera i medici avevano registrato un "netto miglioramento "

Il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni ha ufficializzato le dimissioni di Papa Francesco dal Policlinico Gemelli. Domenica poi Bergoglio sarà in Piazza San Pietro per la celebrazione della Domenica delle Palme. Nel suo consueto comunicato quotidiano è stato fatto il punto sul decorso clinico: "La giornata di ieri è trascorsa bene, con un normale decorso clinico. Nella serata Papa Francesco ha cenato, mangiando la pizza , insieme a quanti lo assistono in questi giorni di degenza ospedaliera: con il Santo Padre erano presenti i medici, gli infermieri, gli assistenti ed il personale della Gendarmeria", h a comunicato Bruni, " Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro - ha aggiunto , spiegando che " il rientro a casa Santa Marta di Sua Santità è previsto nella giornata di domani , all'esito dei risultati degli ultimi accertamenti di questa mattina ".

Il Papa presiederà i riti della Settimana Santa



Nelle scorse ore era emersa la volontà di Papa Francesco di lasciare il Policlinico Gemelli il più velocemente possibile per poter essere presente ai riti della Settimana Santa, quelli del cosiddetto triduo pasquale, che sono la messa In Cena Domini, con la tradizionale lavanda dei piedi, la Via Crucis del venerdì santo, in cui, secondo il programma del Vaticano, la celebrazione è affidata al cardinale vicario, Angelo De Donatis, anche se restano ancora segrete le meditazioni e infine la veglia Pasquale. Il Papa, intanto domenica prossima, in occasione della celebrazione delle Palme, presiederà la messa. E, a quanto si apprende, Bergoglio potrebbe anche essere presente all'Obelisco per la benedizione delle Palme.