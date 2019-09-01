Papa, Angelus in ritardo, ero chiuso in ascensore

01 settembre 2019, ore 12:06

Il pontefice si è scusato parlando di un "incidente"

E' "l'ascensore privato" dei Papi, quello che oggi è rimasto bloccato per 25 minuti mentre portava Francesco al terzo piano del palazzo apostolico, dove il pontefice si affaccia per la preghiera domenicale dell'Angelus. In Vaticano è chiamato "l'ascensoretto di Sisto V", perché vi si accede dall'omonimo cortile, uno dei più riservati di tutto il piccolo Stato. E arriva direttamente nell'appartamento papale, dove Bergoglio non ha deciso di abitare, ma che viene utilizzato la domenica e per altre occasioni ufficiali. L'inconveniente e' stato subito segnalato alla centrale operativa interna che ha mobilitato il servizio di vigili del fuoco vaticani, che hanno la loro caserma operativa nel cuore della Città leonina, nel cortile si San Damaso, a poche centinaia di metri dall'ascensoretto. Negli anni l'ascensore è stato usato da tutti i papi, in particolare da Giovanni Paolo II quando aveva problemi di deambulazione.

