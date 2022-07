Paperino, Bastardo, Belsedere: ecco alcuni dei nomi più strani tra quelli degli 8mila comuni italiani

La toponomastica, in Italia, in molti casi, riserva sorprese curiose o addirittura divertenti. Se, ad esempio, siete in vacanza in provincia di Perugia, precisamente a Giano dell’Umbria, potrete passare anche a Bastardo. La frazione si chiamava un tempo “Osteria del Bastardo” e fu un’antica stazione di posta lungo la via Flaminia. Il nome fu poi abbreviato negli anni Venti, ma nel 1933 alcuni abitanti proposero di modificarlo. Tuttavia, nessuno dei nomi alternativi risultò convincente e il paese è rimasto Bastardo.





Caso, Casa del Diavolo e Osteria del Gatto

Girando ancora in Umbria potrà capitarvi di trovarvi a Caso o passare dall‘Osteria del Gatto per poi soggiornare a Casa del Diavolo, la frazione dal nome più "inquietante" d’Italia, le cui origini non sono certe. Secondo alcuni studiosi, il paese si chiama così perché, anticamente, era proprio lì una “casa di perdizione” . Altri, però, fanno risalire questo nome particolare alla distruzione causata dal passaggio, in zona, delle truppe di Annibale . Un’ultima interpretazione del toponimo, invece, è legata al rinvenimento di diverse urne funerarie medievali, contenenti ossa di bambini .





In giro per Golasecca, Belsedere e Paperino