Paragona royal baby a scimpanzé, conduttore BBC licenziato

Danny Baker ha pubblicato un tweet in cui il piccolo Archie veniva rappresentato come una scimmia

Un tweet di pessimo gusto (poi cancellato), nel quale il neonato Royal baby di Harry e Meghan, Archie, veniva paragonato a un piccolo scimpanzé, è costato oggi il siluramento immediato dalla Bbc a Danny Baker, popolare e caustico autore satirico e presentatore radiofonico e televisivo britannico. A confermarlo sui social è stato lui stesso, dopo aver pubblicato un'immagine - accompagnata dalla didascalia 'Harry e Meghan escono dall'ospedale' - che mostrava una scimmietta condotta per mano. "Uno scherzo", si è giustificato più tardi Danny Baker: scusandosi peraltro "senza riserve" con Archie - che ha un quarto di sangue afroamericano nelle vene - e ammettendo di aver commesso "un enorme errore". "Avrei usato la stessa stupida foto - si è giustificato il conduttore - per qualsiasi altra nascita reale o per il figlio di Boris Johnson o anche per il mio. E' un'immagine divertente". Le scuse e l'eliminazione del post non sono però bastate alla Bbc, che ha definito l'episodio "un grave errore di giudizio contrario ai nostri valori". Gli show di Danny Baker hanno spaziato negli anni dalla musica, allo sport, al costume e gli sono valsi anche l'etichetta di David Letterman britannico.

