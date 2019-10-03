Parigi, poliziotto accoltella i colleghi, 5 morti

03 ottobre 2019, ore 14:45
A perdere la vita quattro persone e l'assalitore, avrebbe usato un coltello in ceramica
Sono almeno quattro le persone uccise nella prefettura di Parigi oltre all'assalitore, un funzionario amministrativo della polizia. L'aggressore avrebbe usato un coltello in ceramica. Il premier francese, Edouard Philippe, è atteso sull'Ile-de-la-Cité, a Parigi, dopo l'attacco all'arma bianca in prefettura. Sul posto, sono già presenti il ministro dell'Interno, Christophe Castaner e il prefetto di Parigi Rémy Heitz.
Il funzionario amministrativo della polizia, con 20 anni di esperienza, ha accoltellato, uno ad uno, quattro persone. La sua folle spedizione di morte è cominciata intorno alle ore 13.00. Armato di un pugnale in ceramica, ha prima accoltellato una poliziotta vicino al suo ufficio. Poi ha cominciato a camminare in altre zone del commissariato, uccidendo un secondo agente nel suo ufficio, un altro sulle scale e un altro nel cortile. Intervistato da BFM-TV, il segretario per l'Ile-de-France del sindacato Alliance Police Nationale, ha descritto un "funzionario modello" che fino ad oggi non aveva mai dato particolari problemi.
