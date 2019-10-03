Parigi, poliziotto accoltella i colleghi, 5 morti

Parigi, poliziotto accoltella i colleghi, 5 morti

Parigi, poliziotto accoltella i colleghi, 5 morti

Redazione Web

03 ottobre 2019, ore 14:45

A perdere la vita quattro persone e l'assalitore, avrebbe usato un coltello in ceramica

Sono almeno quattro le persone uccise nella prefettura di Parigi oltre all'assalitore, un funzionario amministrativo della polizia. L'aggressore avrebbe usato un coltello in ceramica. Il premier francese, Edouard Philippe, è atteso sull'Ile-de-la-Cité, a Parigi, dopo l'attacco all'arma bianca in prefettura. Sul posto, sono già presenti il ministro dell'Interno, Christophe Castaner e il prefetto di Parigi Rémy Heitz.
Il funzionario amministrativo della polizia, con 20 anni di esperienza, ha accoltellato, uno ad uno, quattro persone. La sua folle spedizione di morte è cominciata intorno alle ore 13.00. Armato di un pugnale in ceramica, ha prima accoltellato una poliziotta vicino al suo ufficio. Poi ha cominciato a camminare in altre zone del commissariato, uccidendo un secondo agente nel suo ufficio, un altro sulle scale e un altro nel cortile. Intervistato da BFM-TV, il segretario per l'Ile-de-France del sindacato Alliance Police Nationale, ha descritto un "funzionario modello" che fino ad oggi non aveva mai dato particolari problemi.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Epstein files, nuove foto e polemiche: emergono legami con vip e reali tra accuse e documenti censurati

    Epstein files, nuove foto e polemiche: emergono legami con vip e reali tra accuse e documenti censurati

  • Alto Adige, due 11enni si arrampicano su una parete rocciosa. Uno precipita per cento metri e muore

    Alto Adige, due 11enni si arrampicano su una parete rocciosa. Uno precipita per cento metri e muore

  • Prato: abusi con la droga dello stupro, una 24enne ha perso conoscenza dopo aver mangiato con il suo principale

    Prato: abusi con la droga dello stupro, una 24enne ha perso conoscenza dopo aver mangiato con il suo principale

  • I Modà presentano a RTL 102.5 il nuovo singolo con Bianca Atzei “Ti amo ma non posso dirlo” e annunciano il tour estivo

    I Modà presentano a RTL 102.5 il nuovo singolo con Bianca Atzei “Ti amo ma non posso dirlo” e annunciano il tour estivo

  • L'influenza in tutta Europa, nell'ultima settimana impennata in Italia, con centomila casì in più

    L'influenza in tutta Europa, nell'ultima settimana impennata in Italia, con centomila casì in più

  • New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

  • Turismo, Daniela Santanché a RTL 102.5: "Regioni come Molise, Campania, Puglia e Abruzzo che non sono sempre state attrattive in questo periodo, ora lo sono"

    Turismo, Daniela Santanché a RTL 102.5: "Regioni come Molise, Campania, Puglia e Abruzzo che non sono sempre state attrattive in questo periodo, ora lo sono"

  • Forbes: sei nuovi paperoni in Italia sono gli eredi di Giorgio Armani, il più ricco è sempre Giovanni Ferrero

    Forbes: sei nuovi paperoni in Italia sono gli eredi di Giorgio Armani, il più ricco è sempre Giovanni Ferrero

  • Rob a RTL 102.5: “X Factor è stata un’esperienza incredibile, è stata una grande edizione”

    Rob a RTL 102.5: “X Factor è stata un’esperienza incredibile, è stata una grande edizione”

  • Matteo Salvini a RTL 102.5: “Parole di Tusk sull’Ucraina? Inammissibili”

    Matteo Salvini a RTL 102.5: “Parole di Tusk sull’Ucraina? Inammissibili”

Hong Kong, dopo 48 ore è stato domato l'incendio. Si aggrava il bilancio delle vittime

Hong Kong, dopo 48 ore è stato domato l'incendio. Si aggrava il bilancio delle vittime

Sono almeno 128 i morti, circa duecento i dispersi, mentre le indagini proseguono. Sotto la lente le impalcature degli edifici in ristrutturazione e l'allarme antincendio

In Ucraina migliaia di persone senza luce, gas e acqua dopo una nuova ondata di attacchi russi con missili e droni

In Ucraina migliaia di persone senza luce, gas e acqua dopo una nuova ondata di attacchi russi con missili e droni

Lunedì a Londra i leader di Francia e Germania. Ci sarà anche Zelensky

Preoccupano le condizioni di salute del premio Nobel per la Pace 2023 Narges Mohammadi

Preoccupano le condizioni di salute del premio Nobel per la Pace 2023 Narges Mohammadi

L’attivista iraniana è stata ricoverata due volte dopo l’arresto dello scorso 12 dicembre, durante una manifestazione di commemorazione di un avvocato per i diritti umani, il regista Jafar Panahi, chiede la sua liberazione