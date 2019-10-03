Parigi, poliziotto accoltella i colleghi, 5 morti

Sono almeno quattro le persone uccise nella prefettura di Parigi oltre all'assalitore, un funzionario amministrativo della polizia. L'aggressore avrebbe usato un coltello in ceramica. Il premier francese, Edouard Philippe, è atteso sull'Ile-de-la-Cité, a Parigi, dopo l'attacco all'arma bianca in prefettura. Sul posto, sono già presenti il ministro dell'Interno, Christophe Castaner e il prefetto di Parigi Rémy Heitz.

Il funzionario amministrativo della polizia, con 20 anni di esperienza, ha accoltellato, uno ad uno, quattro persone. La sua folle spedizione di morte è cominciata intorno alle ore 13.00. Armato di un pugnale in ceramica, ha prima accoltellato una poliziotta vicino al suo ufficio. Poi ha cominciato a camminare in altre zone del commissariato, uccidendo un secondo agente nel suo ufficio, un altro sulle scale e un altro nel cortile. Intervistato da BFM-TV, il segretario per l'Ile-de-France del sindacato Alliance Police Nationale, ha descritto un "funzionario modello" che fino ad oggi non aveva mai dato particolari problemi.