Parlamento, arrivi e partenze: bye bye Luigi Di Maio, torna in Senato Berlusconi, prima volta di Cucchi e Lotito

Il primo escluso eccellente è lui Luigi Di Maio, neo leader di Impegno Civico, dopo il divorzio dal Movimento Cinque Stelle e la sua nemesi diventa proprio un ex collega di governo e di partito, quel Sergio Costa, ex ministro dell'Ambiente nei governi Conte 1 e 2, candidato del Movimento Cinque Stelle nel collegio Napoli U02. Tra l'altro, ironia della sorte, nel 2018 fu proprio lui, Di Maio, a fare il nome di Costa come candidato al dicastero dell'Ambiente.





Berlusconi vince a Monza, la Fascina a Marsala

Torna invece in Parlamento il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi rieletto al Senato. L'ex premier ha infatti vinto nel collegio uninominale di Monza con il 50,31% delle preferenze contro Federica Perella, assessore alla Cultura del Comune di Seregno. Monza è la città in cui Berlusconi possiede la squadra di calcio, che ha portato in serie A, che alle comunali il Pd aveva strappato al centrodestra. Proprio per questo, lo scorso 18 settembre Enrico Letta ha organizzato la 'anti-Pontida' con i sindaci Pd. Neo parlamentare anche la compagna di Berlusconi, Marta Fascina eletta deputata a Marsala in Sicilia

Le new entry: da Cucchi a Lotito

Entrano per la prima volta in Parlamento Rita Dalla Chiesa, eletta alla Camera in Puglia, Claudio Lotito neo senatore in Molise e Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, il geometra romano morto dopo l'arresto nell'ottobre del 2009, impegnata nella dura battaglia legale per individuare i responsabili della morte del fratello. Ilaria Cucchi candidata del centrosinistra è stata eletta a Firenze: "Era il 3/11/2009. Mi trovavo in Senato per ascoltare il ministro Alfano che era stato chiamato a riferire su come e perché fosse morto Stefano Cucchi, quando era in stato di arresto, nelle mani dello Stato. Momenti terribili. Ora tornerò lì da senatrice. Sono consapevole della gravità del momento storico che sta vivendo il mio Paese, ma non dovrò avere timore. Stefano sarà con me. So che è fiero di me e che mi sta dicendo che dovrò mantenere le promesse fatte a coloro che hanno avuto fiducia in me. Dovrò continuare ad essere la voce degli ultimi. Siamo umanità in marcia", ha scritto su Fb la Cucchi.