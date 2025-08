Parte il restauro-show della Ronda di Notte di Rembrandt

Il capolavoro subirà un intervento di pulitura al Rijksmuseum di Amsterdam sotto gli occhi dei visitatori e in streaming

Al via il restauro-show per la "Ronda di notte" (1642) di Rembrandt (1606-1669), massima espressione del talento artistico del pittore olandese e vera e propria punta di diamante dell'intero Rijksmuseum di Amsterdam. In occasione delle solenni celebrazioni in Olanda per i 350 anni dalla morte di Rembrandt, il museo ha organizzato un delicato intervento di pulitura e consolidamento della pittura dato che in diversi punti i colori del gigantesco quadro mostrano segni di sbiancamento o di ingiallimento. Il nuovo restauro, a 44 anni di distanza dal precedente, avverrà sotto gli occhi dei visitatori. Da oggi il capolavoro della "Ronda di notte" sarà racchiuso in una camera di vetro trasparente progettata dall'architetto francese Jean Michel Wilmotte. Così il dipinto potrà rimanere esposto per i visitatori del museo durante tutto il restauro. Allo stesso tempo una piattaforma digitale con webcam consentirà agli amanti dell'arte di tutto il mondo di seguire le varie fasi dell'intervento collegandosi online dal pc di casa. Il restauro si trasformerà così in una specie di 'spettacolo' per i circa due milioni di visitatori che ogni anno entrano al Rijksmuseum essenzialmente per ammirare Rembrandt ma anche per tutti coloro che stando comodamente a casa si collegheranno a internet.

