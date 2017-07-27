Paziente suona la chitarra durante l'operazione al cervello

27 luglio 2017, ore 07:00 , agg. alle 10:44
L'uomo soffriva di distonia focale
Dolori che si verificavano solo suonando la chitarra. Questo era il doloroso problema di Abishek Prasad, 37enne indiano. Così è stato necessario che durante l'operazione chirurgica (avvenuta al Bhagawan Mahaveer Jain Hospital di Bangalore, in India) il paziente, completamente sveglio, suonasse la lo strumento affinché i chirurgi verificassero con esattezza la localizzazione del disturbo nervoso. Le immagini sono da bocca aperta.
