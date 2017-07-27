Paziente suona la chitarra durante l'operazione al cervello

L'uomo soffriva di distonia focale

Dolori che si verificavano solo suonando la chitarra. Questo era il doloroso problema di Abishek Prasad, 37enne indiano. Così è stato necessario che durante l'operazione chirurgica (avvenuta al Bhagawan Mahaveer Jain Hospital di Bangalore, in India) il paziente, completamente sveglio, suonasse la lo strumento affinché i chirurgi verificassero con esattezza la localizzazione del disturbo nervoso. Le immagini sono da bocca aperta.

