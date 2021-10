Pedofilia, le scuse della Chiesa francese. Dopo il rapporto choc chiesto mea culpa e risarcimento vittime

Il presidente della Conferenza episcopale francese, Eric de Moulins-Beaufort, esprime "vergogna" e "spavento" e chiede "perdono" alle vittime della pedocriminalità in seguito alla pubblicazione del rapporto della Commissione sugli abusi sessuali nella Chiesa (Ciase) voluto dai vescovi di Francia. "Il mio desidero, oggi, è di chiedervi perdono, perdono ad ognuna ed ognuno di voi", ha dichiarato Moulins-Beaufort davanti alla stampa, aggiungendo che la voce delle vittime "ci sconvolge, il loro numero ci devasta".

IL REPORT SUGLI ABUSI NELLA CHIESA FRANCESE

Il rapporto si basa sugli archivi della Chiesa, dei tribunali e della polizia, nonché sulle interviste alle vittime. L'inchiesta è stata commissionata dalla stessa Chiesa cattolica francese nel 2018 a seguito di una serie di scandali in altri Paesi e per ripristinare la fiducia nel clero. Sono circa 216mila i bambini vittime di abusi sessuali da parte di preti cattolici in Francia dagli anni Cinquanta al 2020. E' quanto emerge dal rapporto elaborato da una commissione d'inchiesta guidata da Jean-March Sauvé. Presentando il rapporto in videoconferenza, Sauvé ha spiegato che il numero delle vittime potrebbe salire a 330mila se si includono gli abusi commessi dai membri laici della Chiesa, come sagrestani, insegnanti nelle scuole cattoliche, responsabili di movimenti giovanili. I preti pedofili sono stati in questi 70 anni fra i 2.900 e i 3.200. Circa l'80% delle vittime sono di sesso maschile "Le conseguenze sono molto gravi - ha detto Sauvè - circa il 60% degli uomini e delle donne che hanno subito abusi sessuali incontra grossi problemi nella loro vita sentimentale o sessuale". La commissione ha lungamente deliberato ed è giunta ad una conclusione unanime: la Chiesa non ha saputo vedere, non ha saputo sentire, non ha saputo captare i segnali deboli. "Queste cifre - ha commentato Sauvé - sono ben più preoccupanti, sono agghiaccianti e non possono in nessun caso rimanere senza conseguenze".