Pensioni, luglio sarà il mese della quattordicesima, fino a 655 euro in più in busta

Pensioni, luglio sarà il mese della quattordicesima: fino a 655 euro in più in busta

Pensioni, luglio sarà il mese della quattordicesima: fino a 655 euro in più in busta

Redazione Web

15 giugno 2017, ore 12:19

Inps aumenta il numero di beneficiari rispetto all’anno scorso, 3,5 milioni

L’istituto di previdenza erogherà l’assegno extra nel prossimo mese a una platea di 3 milioni e cinquecentomila pensionati con più di 64 anni con un reddito complessivo individuale annuo fino a 13mila euro l’anno. E’ una misura introdotta nella legge di bilancio. Nel dettaglio, i pensionati che percepiscono circa 750 euro al mese vedranno aumentare l'importo in busta con una cifra che sarà pari a 437 euro se si hanno fino a 15 anni di contributi, a 546 euro se si hanno da 15 a 25 anni di contributi e a 655 euro se si hanno oltre 25 anni di contributi. Ai pensionati che hanno un reddito annuo tra i 10 mila e i 13 mila euro annui, sarà corrisposta una cifra tra i 330 e i 500 euro a seconda degli anni di contributi versati. Rispetto all’anno scorso, l’allargamento dei requisiti ha aumentato il numero di beneficiari di 1,4milioni .

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Crolla parte tetto carcere Regina Coeli, nessun ferito

    Crolla parte tetto carcere Regina Coeli, nessun ferito

  • Il governo Netanyahu approva l'accordo, scatta subito la tregua a Gaza

    Il governo Netanyahu approva l'accordo, scatta subito la tregua a Gaza

  • Firmato lo storico accordo per Gaza, attesa la rettifica di Israele

    Firmato lo storico accordo per Gaza, attesa la rettifica di Israele

  • Luca Carboni raddoppia: dopo Milano, annunciato un concerto a Bologna a gennaio 2026

    Luca Carboni raddoppia: dopo Milano, annunciato un concerto a Bologna a gennaio 2026

  • Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grazie a Egitto, Turchia e Qatar, hanno convinto Hamas a firmare”

    Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grazie a Egitto, Turchia e Qatar, hanno convinto Hamas a firmare”

  • Gli italiani si fidano del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma non dei partiti

    Gli italiani si fidano del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma non dei partiti

  • Donald Trump annuncia la fine della guerra a Gaza. L'accordo: ostaggi liberi e Israele ritirerà le sue truppe

    Donald Trump annuncia la fine della guerra a Gaza. L'accordo: ostaggi liberi e Israele ritirerà le sue truppe

  • Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari a RTL 102.5: “Cantare ‘Amaro’ insieme ai fan e condividere con loro i momenti ‘amari’ della vita è stato bellissimo. Stiamo lavorando molto e abbiamo del materiale che ci gasa”

    Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari a RTL 102.5: “Cantare ‘Amaro’ insieme ai fan e condividere con loro i momenti ‘amari’ della vita è stato bellissimo. Stiamo lavorando molto e abbiamo del materiale che ci gasa”

  • Calcio. L'italia di Gattuso alla sfida contro Estonia e Israele. Il ct studia la squadra migliore, vietato sbagliare

    Calcio. L'italia di Gattuso alla sfida contro Estonia e Israele. Il ct studia la squadra migliore, vietato sbagliare

  • Giorgia Meloni, ci hanno denunciato per concorso in genocidio. Unicum nella storia e nel mondo

    Giorgia Meloni, ci hanno denunciato per concorso in genocidio. Unicum nella storia e nel mondo

Case in fiamme a Cremella, in Brianza. Sette i feriti, tra cui un bambino, due sono in gravi condizioni

Case in fiamme a Cremella, in Brianza. Sette i feriti, tra cui un bambino, due sono in gravi condizioni

Durante le operazioni di soccorso e spegnimento dell'incendio è rimasto ferito anche un vigile del fuoco. Indaga la procura di Lecco

Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio

Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio

Scuole e uffici comunali chiusi , fiumi d'acqua in molte località, macchine e scooter trascinati per metri, anche automobili dei carabinieri a Monterone, timori per nuove precipitazioni

Brescia: per il pestaggio di una guardia giurata, fermato un 23enne tunisino, gli sarà revocato lo status di rifugiato

Brescia: per il pestaggio di una guardia giurata, fermato un 23enne tunisino, gli sarà revocato lo status di rifugiato

E' stato arrestato al confine con la Francia, a Ventimiglia, mentre cercava di lasciare l'Italia. Insieme a un'altra persona aveva picchiato un responsabile della sicurezza di un supermercato, dopo un tentativo di furto