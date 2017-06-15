Pensioni, luglio sarà il mese della quattordicesima: fino a 655 euro in più in busta

Inps aumenta il numero di beneficiari rispetto all’anno scorso, 3,5 milioni

L’istituto di previdenza erogherà l’assegno extra nel prossimo mese a una platea di 3 milioni e cinquecentomila pensionati con più di 64 anni con un reddito complessivo individuale annuo fino a 13mila euro l’anno. E’ una misura introdotta nella legge di bilancio. Nel dettaglio, i pensionati che percepiscono circa 750 euro al mese vedranno aumentare l'importo in busta con una cifra che sarà pari a 437 euro se si hanno fino a 15 anni di contributi, a 546 euro se si hanno da 15 a 25 anni di contributi e a 655 euro se si hanno oltre 25 anni di contributi. Ai pensionati che hanno un reddito annuo tra i 10 mila e i 13 mila euro annui, sarà corrisposta una cifra tra i 330 e i 500 euro a seconda degli anni di contributi versati. Rispetto all’anno scorso, l’allargamento dei requisiti ha aumentato il numero di beneficiari di 1,4milioni .

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti