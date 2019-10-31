Per Halloween è triplicata la vendita delle zucche

Redazione Web

31 ottobre 2019
agg. 11 novembre 2019, ore 15:33

Indagine Coldiretti, il prezzo medio al consumo va da 1,50 a 2 euro al chilo

Sono quasi triplicate, rispetto alla media del mese di ottobre, le vendite delle zucche nella settimana di Halloween. E' quanto stima Coldiretti con la corsa agli acquisti spinta dalle notte delle streghe. Il calcolo dell'organizzazione agricola è elaborato sulla base degli acquisti registrati nella rete dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica. Il report economico sottolinea che "dalla padella all'intaglio per realizzare il caratteristico simbolo delle streghe si è registrato un boom di richieste per accaparrarsi in tempo l'ortaggio più grande del mondo, con il caldo e le anomalie climatiche che hanno tagliato del 10% la produzione 2019". Il prezzo medio al consumo sul territorio nazionale quest'anno -sostiene Coldiretti- va da 1,50 a 2 euro al Kg, mentre ai produttori agricoli vengono pagate fra 30 e 60 centesimi al chilo. Viene inoltre consigliato di acquistare le zucche direttamente dagli agricoltori visto che la legge impone oggi di indicare l'origine sulle zucche fresche intere, ma non su quelle tagliate, né su quelle trasformate, né sui classici semi di zucca con il pericolo, avverte Coldiretti, "di aumentare il rischio di portare a tavola zucche provenienti da Paesi dove non ci sono le stesse regole sull'uso di pesticidi, come nel caso dell'Egitto e della Tunisia, tra i principali esportatori in Italia assieme al Portogallo". Nel 2018, precisa Coldiretti, l'Italia ha importato circa 9,2 milioni di chili di zucca, in crescita del 5% rispetto all'anno precedente.  

