Per il caffè espresso italiano candidatura Unesco

Per il caffè espresso italiano candidatura Unesco

Per il caffè espresso italiano candidatura Unesco

Redazione Web

04 dicembre 2019, ore 09:00

Dopo la pizza, ecco il riconoscimento per un'altra tradizione unica

E' atteso per novembre 2020 il cin cin per il caffè espresso italiano tradizionale a patrimonio immateriale dell'umanità Unesco. Il conto alla rovescia per un altro successo targato made in Italy pronosticato per il penultimo mese del nuovo anno, dopo quello della pizza, è stato annunciato a Roma, presso la Camera dei Deputati, dal Consorzio di tutela espresso italiano tradizionale. All'incontro istituzionale hanno preso parte in maniera trasversale parlamentari di diverse forze politiche che hanno manifestato sostegno al progetto. L'iter per il riconoscimento, iniziato e promosso dal consorzio nel marzo del 2016 con il protocollo del dossier di candidatura presso la commissione nazionale Unesco e finalizzato a promuovere il vero caffè espresso italiano tradizionale e proteggere la cultura e la tradizione dell'Italia, sarà accompagnato da un tour nei locali storici delle principali città, in particolare nelle città creative Unesco in Italia: Bologna (musica), Fabriano (artigianato e arte popolare), Roma (cinema), Parma (gastronomia), Torino (design), Milano (letteratura), Pesaro (musica), Carrara (artigianato e arte popolare), Alba (gastronomia). Oggi nel Paese operano nel settore caffè più di 800 torrefazioni con circa 7 mila addetti. Sono presenti oltre 150 mila esercizi. I consumi annuali pro capite di caffè nel 2018 sono di 5,9 Kg, in aumento di un 5,3%. Dal punto di vista dei consumi il caffè invece è la seconda bevanda dopo l'acqua più bevuta nel mondo con la Finlandia che detiene il primato europeo del consumo del caffè. In Italia il 95% dei connazionali lo beve abitualmente e lo gusta principalmente tra le mura domestiche (92%) o al bar (72%). Non manca poi chi dice di berlo per trovare la carica necessaria ad affrontare la giornata (58%). Un 77% afferma invece di berlo tutti i giorni appena sveglio. Per il 53%, poi, è un momento di relax, un piacere (47%) e un rito da consumare insieme agli altri (37%). Infine il 93% predilige il caffè espresso.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Serie A, Cagliari-Como 1-2, Atalanta-Udinese 2-2, Juventus-Pisa 4-0

    Serie A, Cagliari-Como 1-2, Atalanta-Udinese 2-2, Juventus-Pisa 4-0

  • Trump, abbiamo distrutto 42 navi iraniane in tre giorni

    Trump, abbiamo distrutto 42 navi iraniane in tre giorni

  • Cgia, a causa del conflitto in Medio Oriente per le imprese italiane bollette energetiche più care per quasi 10 miliardi di euro

    Cgia, a causa del conflitto in Medio Oriente per le imprese italiane bollette energetiche più care per quasi 10 miliardi di euro

  • RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Ditonellapiaga, Fedez, Gabry Ponte, J-Ax, Levante, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay e The Kolors tra i primi nomi annunciati

    RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Ditonellapiaga, Fedez, Gabry Ponte, J-Ax, Levante, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay e The Kolors tra i primi nomi annunciati

  • Harry Styles torna con l'album "Kiss All The Time. Disco Occasionally ", concerti speciali in arrivo

    Harry Styles torna con l'album "Kiss All The Time. Disco Occasionally ", concerti speciali in arrivo

  • Aggredisce la compagna con un coltello : arrestato 36enne in Brianza

    Aggredisce la compagna con un coltello : arrestato 36enne in Brianza

  • Musetti torna dopo choc Melbourne, 'ritrovo il sorriso e il mio tennis'

    Musetti torna dopo choc Melbourne, 'ritrovo il sorriso e il mio tennis'

  • Omicidio a Pordenone, confessa lo storico collaboratore : " Ho ucciso io Mario Ruoso"

    Omicidio a Pordenone, confessa lo storico collaboratore : " Ho ucciso io Mario Ruoso"

  • Delitto Ilaria Sula: in aula grande impressione per la deposizione della madre di Mark Samson

    Delitto Ilaria Sula: in aula grande impressione per la deposizione della madre di Mark Samson

  • I giudici di MasterChef Italia raccontano a RTL 102.5 la finalissima, in onda questa sera in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

    I giudici di MasterChef Italia raccontano a RTL 102.5 la finalissima, in onda questa sera in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

Il messaggio su WhatsApp: "Potresti votare mia nipote?" Si tratta di una truffa. Ecco cosa c'è da sapere

Il messaggio su WhatsApp: "Potresti votare mia nipote?" Si tratta di una truffa. Ecco cosa c'è da sapere

Decine e decine di vittime: violati privacy e portafoglio. Indagano i carabinieri

Il rapporto sulla sicurezza 2026, Governare il cambiamento - Scenari della sicurezza nazionale

Il rapporto sulla sicurezza 2026, Governare il cambiamento - Scenari della sicurezza nazionale

L'instabilità in Medio Oriente e Africa fattore di rischio per la transizione demografica. la Russia è la minaccia più concreta per gli attacchi non convenzionali

"Ora cerco il vero amore": Can Yaman torna single. Ecco cosa è accaduto nelle ultime settimane...

"Ora cerco il vero amore": Can Yaman torna single. Ecco cosa è accaduto nelle ultime settimane...

Secondo il settimanale Diva e donna è finita la storia d'amore tra "Sandokan" e la dj Sara Bluma