“Per me è una sfida essere qui, uno stimolo per mostrare qualcosa di diverso”, così Ultimo a RTL 102.5

Dopo aver raggiunto il podio nel 2019, Ultimo è tornato sul palco di Sanremo con ‘Alba’, un brano che per l’artista ha una grande importanza perché rappresenta il superamento dei propri limiti. «Sono molto concentrato perché Alba è una canzone particolare per me. È una canzone che ha bisogno di essere raccontata. Sono contento perché per me è una sfida essere qui, uno stimolo per mostrare qualcosa di diverso. Ieri ho avuto la sensazione di essere dentro all’esibizione», racconta Ultimo a RTL 102.5.



L’esibizione di Ultimo è stata una delle più attese e ha colpito il pubblico per l’intensa interpretazione che l’artista romano ha portato sul palco: «Sono sempre dentro le canzoni, specialmente su questa. Sono andato in profondità rispetto a quello che ho dentro. È un testo che deve essere capito, è una richiesta che ho fatto a me stesso, di andare oltre i miei limiti. È un’immaginazione di tutto ciò che rappresenta la vita», conclude.