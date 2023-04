Perez vince la sprint race di F1 in Azerbaijan, a Binder la sprint race a Jerez della Motogp, pareggio tra Roma e Milan, l'Atalanta vince a Torino

F1, sprint race in Azerbaijan

Sergio Perez vince la gara sprint del Gp dell'Azerbaijan. Sul circuito cittadino di Baku il messicano della Red Bull precede il monegasco della Ferrari Charles Leclerc, al primo podio in questa stagione, e l'olandese Max Verstappen, suo compagno di squadra. Quarto posto per l'inglese della Mercedes George Russell che si lascia alle spalle lo spagnolo Carlos Sainz con la seconda Rossa di Maranello e lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso. "Sicuramente non potremo cambiare la macchina per domani, ma magari fare dei piccoli aggiustamenti. La Red Bull ha ancora un vantaggio in gara, noi però non dobbiamo dimenticarci quanto eravamo indietro sul passo gara negli scorsi Gran Premi. Se vincere non è possibile dobbiamo puntare a portare a casa più punti possibile, oggi non potevamo fare molto di più". Così Charles Leclerc, mentre invece il compagno Sainz è più deluso: "Per il momento limitiamo i danni dopo un week end molto difficile e strano intento dal punto di vista mentale: guidare una macchina che non ti dà fiducia su una pista così complicata come quella di Baku è difficileNon posso fare molto sulla macchina diciamo sono un po' incastrato . In gara non ho visto dei grandi progressi, c'è molto lavoro da fare in gara".





Motogp, sprint race in Spagna, a Jerez

Brad Binder trionfa nel sabato di Jerez e conquista la sua seconda Sprint Race stagionale dopo quella dell'Argentina. Il sudafricano della Ktm taglia il traguardo davanti a tutti dopo un lungo duello col compagno di team Jack Miller, beffato nel finale anche dalla Ducati di uno splendido Pecco Bagnaia, autore di una grande rimonta dal quinto posto. Nona posizione per la Desmosedici del team VR46 di Marco Bezzecchi, che resta comunque leader del Mondiale, seppur con soli tre punti di vantaggio su Bagnaia. Pomeriggio deludente per le Aprilia: il poleman Espargaro è costretto al ritiro dopo una caduta, Vinales solamente 7° alla bandiera a scacchi.





Corsa Champions, Roma e Milan si annullano, l'Atalanta ci crede

La sfida Champions dell'Olimpico tra Roma e Milan finisce in parità sul punteggio di 1-1 con due gol in pieno recupero: prima Abraham al 94' illude i giallorossi, al 97' pareggia Saelemaekers. Giallorossi e rossoneri restano appaiati in classifica al 4° posto con 57 punti, 4 in meno della Lazio seconda e due in meno della Juventus terza. Primo tempo molto fisico, con pochissime occasioni da entrambe le parti: quella più nitida arriva al 34', quando Pellegrini calcia su suggerimento di Spinazzola, colpendo però il compagno Abraham. Nella ripresa il primo squillo è per il Milan al al 59': Leao trova sul secondo palo Saelemaekers, la cui conclusione al volo sfiora la traversa della porta di Rui Patricio. La partita sembra incamminarsi ormai verso uno scontato 0-0, ma nei minuti di recupero si accende all'improvviso. Al 94' Celik ruba un pallone sulla destra e affonda, poi serve Abraham che controlla e calcia: Maignan non può farci nulla e l'Olimpico può esplodere di gioia. La festa giallorossa dura poco perché al 97' Leao trova sul secondo palo Saelemaekers, che colpisce al volo e segna grazie anche alla complicità di Rui Patricio il gol dell'1-1. L'Atalanta batte 2-1 in trasferta il Torino e si porta così a soli due punti dal quarto posto, occupato in concomitanza proprio da Milan e Roma. Sblocca il match al 34' del primo tempo Zappacosta, nella ripresa pareggia Sanabria al 75', ma poi il subentrato Zapata chiude i conti all'88. Nelle ultime sei partite per l'Atalanta 4 vittorie 1 sconfitta ed un pari.